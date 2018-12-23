Geçiş sürecine hazırlık için naylon poşetler, market kasalarında tanesi 25 kuruştan ücretlendirilirken, oluşan bedel fiş kesilirken iade ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetleri, tüm satış noktalarından ücretli temin edilecek.

Birçok market de 1 Ocak'ta başlayacak uygulamada aksaklık yaşanmaması adına hazırlıklarına hız verdi. Bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin ücretlendirilmesinden ziyade, kullanımdan kaldırılmasını insan sağlığı ve çevre açısından desteklediklerini söyledi.

Yılmaz, tüm tüketicilere çağrıda bulunarak, "Bu poşetlerin alınmaması, bunun yerine bez çanta ya da çevre dostu file kullanılması konusunda tüketicilerimizin hassas davranmasını istiyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren naylon poşetlerin ücretlendirileceğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu: