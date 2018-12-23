FİNANS

Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı

GUNDEM HABERLERİ  | 23.12.2018 12:03 | Son Güncelleme

Naylon poşetlerin ücretlendirmesi sistemine geçiş süreci kapsamında bazı zincir marketlerin kasalarında barkodlu alışveriş poşetleri okutulmaya başlandı.

Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı

Geçiş sürecine hazırlık için naylon poşetler, market kasalarında tanesi 25 kuruştan ücretlendirilirken, oluşan bedel fiş kesilirken iade ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetleri, tüm satış noktalarından ücretli temin edilecek.

Birçok market de 1 Ocak'ta başlayacak uygulamada aksaklık yaşanmaması adına hazırlıklarına hız verdi. Bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, yaptığı açıklamada, naylon poşetlerin ücretlendirilmesinden ziyade, kullanımdan kaldırılmasını insan sağlığı ve çevre açısından desteklediklerini söyledi.

Yılmaz, tüm tüketicilere çağrıda bulunarak, "Bu poşetlerin alınmaması, bunun yerine bez çanta ya da çevre dostu file kullanılması konusunda tüketicilerimizin hassas davranmasını istiyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren naylon poşetlerin ücretlendirileceğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sistem bazı zincir marketlerde uygulamaya başlandı. Kasada okutularak 25 kuruştan satılan poşetlerin ücreti fiş kesilirken iade ediliyor. Bu bir alıştırma, geçiş süreci. Yılbaşından sonra sistem işlemeye başlayacak ve poşetler ücretlendirilecek. Şimdiden yapılan bu ücretlendirmenin gözden geçirilmesinde yarar var. Tüketicilerimiz 1 Ocak'a kadar ürün alırken poşet ücretinin toplam ücretten düşürüp düşürülmediği konusuna dikkat etsinler."

BEZ TORBA ÖNERİSİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yılbaşından sonra zorunlu hale gelecek uygulama kapsamında bazı marketlerde şimdiden provaların başladığını söyledi.

Ağaoğlu, poşetlerin deneme amaçlı bazı marketlerde 1, bazılarında ise 25 kuruş olarak ücretlendirildiğini anlatarak, "Bence geri dönüşümün özendirilmesi, naylon poşet tüketiminin azaltılması, kısılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu noktada zincir süpermarketler, bez torbalar yaptırarak üzerine kendi logolarını basıp müşterilerine ücretsiz ya da sembolik bir ücretle sunmalıdır. Böylelikle hem çevre korunmuş olacak hem de tüketicinin cebinden ekstra poşet parası çıkmayacak." diye konuştu.

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naylon poşet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretli poşetler

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