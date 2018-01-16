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Dünyanın en büyük su deposu bu çölün altında!

Yakın dönemde su sıkıntısı yaşaması beklenen BAE, ülkenin güneyindeki Liva Çölü'nün altında dünyanın en büyük içme su deposunu kurdu.

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Dünyanın en çok su tüketen ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Liva Çölü'nün altında dünyanın en büyük içme su deposunu kurdu.
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BAE, Abu Dabi'de düzenlenen 2018 Uluslararası Su Zirvesi kapsamında, inşa ettiği dünyanın en büyük su deposunu dün ilk kez gözler önüne serdi.
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Su kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen petrol gelirleri sayesinde ülkede birçok su arıtma tesisi kuran BAE'nin inşa ettiği depo, yapay yollarla yapılan dünyanın en büyük su rezervi olacak.
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Yetkililer, ülkede artan su talebi ve iklim değişikliğinin yarattığı riskler nedeniyle böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu belirtti.
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26 milyar litre su depolandı

Ülkenin güneyindeki Liva Çölü'nün altındaki dev su deposunda, 26 milyar litre su bulunuyor.
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Depoyu doldurmanın 26 ay sürdüğü, deponun acil bir durumda günde 100 milyon litreye yakın su sağlayacağı bildirildi.
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2002'de yapımına başlanan su deposu, 450 milyon dolara mal oldu. Depoda biriken su, büyük borular aracılığıyla taşınıyor.
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10 milyona yakın nüfusa sahip BAE'de günlük olarak tüketilen su miktarı 6 milyar litreyi buluyor.
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Ülkede su tüketimi, hava şartlarına ve gelire bağlı olarak birçok Batı ülkesinin çok üzerinde.
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