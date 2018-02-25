Ev alım-satım işlemleri nasıl yapılır? İşte cevabı

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Oturum ya da yatırım amaçlı olsun ilk defa ev alacak kimselerin ev alım satım işlemlerinde bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Sürecin bilinmesi ve gerekli olan evrakların temin edilmesi, ev alım satım işlemlerinin uzamadan hallolmasını sağlıyor.

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Peki, ev alım satım işlemleri nasıl yapılır? İşte Emlakkulisi'nden Işıl Seren Keskin'in bu konudaki değerlendirmesi...

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Ev alım satım işleminde "satın alınacak eve karar verme" süreci uzun sürüyor. Seçenekler arasında bulunan evlerin büyüklüğünün ve lokasyonunun yanı sıra tapu belgesinin de incelenmesi faydalı oluyor. Satın alma sürecinde eğer kredi kullanılacaksa, kat mülkiyetli dairelerin tercih edilmesi gerekiyor.

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Genellikle kat irtifaklı ya da arsa tapulu dairelere bankalar kredi vermiyor. Bu nedenle satın alınacak daire için öncelikle ekspere müracaat edilmesi ve ekspertiz raporu doğrultusunda alıma karar verilmesi faydalı oluyor.

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Satın alınacak eve karar verilmesi halinde sıra tapu dairesinde yapılacak işlemlere geliyor. Peki, tapu dairesinde ev alım satım işlemleri nasıl yapılır?

6 / 13 Ev alım satım işlemleri nasıl yapılır?

Tapu dairesinde ev alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle tapu dairesinden randevu alınması gereyor. Tapu randevusu internet üzerinden veya ALO 181 hattından alınabiliyor.

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Tapu dairesine gitmeden önce alıcı ve satıcının veya vekillerinin gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Tapuda gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

8 / 13 Tapuda satıcıdan istenen evraklar

- Tapu aslı veya fotokopisi - 1 Resim - Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi - Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.) - Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

9 / 13 Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

- 2 Resim - Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi - T.C. Kimlik Numarası - Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

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Bu belgeler ile tapu dairesine randevu günü ve saatinde gidilmesi halinde tapu memuru, harcın da ödenmesi ile işlemi tamamlıyor. Tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Ayrıca alıcının tapu döner sermaye bedelini de ödemesi gerekiyor. 2018'de tahsil edilecek tapu harcı oranları ve tapu döner sermaye ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

11 / 13 Tapu harçları 2018

2018'de gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor. Tapu döner sermaye bedeli de 2018 yılı boyunca 103 lira 50 kuruş olarak tahsil ediliyor.

12 / 13 Tapu harçları hesaplama örneği

Satın alınan evin değerinin 250 bin TL olması halinde ödenecek harç bu bedelin binde 20'sine tekabül eden 5 bin TL oluyor. Alıcı 5 bin TL, satıcı 5 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL harç ödemesi yapılıyor. Bu bedeli daha az ödemek isteyen kimi vatandaşlar satış bedelini olduğundan daha az olarak beyan edebiliyor. Ancak bu durumun Maliyece 5 sene içinde tespit edilmesi halinde tapu harcı cezası uygulanıyor.