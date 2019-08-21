FİNANS

30 yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir üretip satarak geçimini sağlıyor

KOBİ HABERLERİ  | 21.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinde Yekta Topçu isimli vatandaş, 30 yıldır ormandan topladığı endirek ve ardıç ağaçların2ın dallarından keser ve oyma aleti kullanarak tahta kaşık, çatal ve kevgir yapıp satarak geçimini sağlıyor.

30 yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir üretip satarak geçimini sağlıyor

22 yaşında geçimini sağlayacak bir iş yapmak isteyen Topçu, amcası ve babasından tahta çatal, kaşık ve kevgir yapımını öğrendi. O günden sonra evinin alt katındaki küçük atölyesinde yarı teknoloji ve yarı el aletleri kullanarak tahta çatal, kaşık kevgir ve spatula gibi aletler üretmeye başladı.

Ürettiği ürünleri Türkiye'nin bir çok pazarında sattığını belirten Topçu, ''Kaşıkları 5 lira, kepçeleri 10 lira, oklavaları 15 lira ve diğer ürünleri el işçiliğine göre 5 ile 20 lira arasında satarak geçimimi sağlıyorum. Aileden gelen geleneksel bir mesleği yapıyorum. Sakarya'dan Emet ilçesine hep gelirim. Çok şükür kazandığım para bana ve aileme yetiyor. Üretip, satıp para kazanmayı seviyorum'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:iHA


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Anahtar Kelimeler:
Kütahya tahta kaşık kevgir

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