FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla memleketine döndü, 10 milyon avroluk yatırım yaptı

KOBİ HABERLERİ  | 03.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurbette yaşayan vatandaşların ülkelerine yatırım çağrısına kulak veren Mardinli iş adamı Nuri Tanış, 40 yıldır yaşadığı Almaya’dan memleketi Mardin'e gelerek kozmetik üzerine 10 milyon avroluk yatırım yaptı. Tanış, Alman ortağı Dieter Szeidel ile birlikte Türkiye'de 100 milyon avroluk ihracat hedefini yakalamak istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurbette yaşayan vatandaşların ülkelerine yatırım çağrısına kulak veren Mardinli iş adamı Nuri Tanış, 40 yıldır yaşadığı Almaya’dan memleketi Mardin'e gelerek kozmetik üzerine 10 milyon avroluk yatırım yaptı. Tanış, Alman ortağı Dieter Szeidel ile birlikte Türkiye'de 100 milyon avroluk ihracat hedefini yakalamak istiyor.
Mardin’de yaşayan ve yıllar önce Almanya’ya göç eden iş adamı Nuri Tanış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım çağrısı ile 40 yıldır bulunduğu Almanya'dan memleketi Mardin'e gelmeye karar verdi. Almanya’daki iş ortağı kimyager Dieter Szeidel’ı da Türkiye’deki yatırımına dahil eden Nuri Tanış memleketi Mardin’e kozmetik üzerine 10 milyon avroluk fabrika açtı. Onlarca kişiye istihdam sağlayan Nuri Tanış, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile her yıl yatırımında artış sağlarken Tansay Kozemetik olarak Mardin’de ürettikleri kozmetik ürünleri iç ve dış pazarda ihracatını gerçekleştirerek 100 milyon avro hedefini yakalamak istiyor.

DEVLETİMİZE DESTEK VERMEK İSTEDİK'

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tansay Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Tanış, Mardinli olduğunu ve 40 yıldır Almanya'da yaşadığını söyledi. Tanış, "Biz de devletimize destek vermek istedik. İhmal edilmiş bir bölge olduğu için özellikle Mardinli de olduğum için yatırımı Mardin’e gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar buraya hizmet etmek istiyoruz. Burada markalarımızı çıkardık ve günden güne de büyüyoruz. 10 milyonluk avroluk yatırım yaptık hedefimiz 50 milyon avroluk yatırım. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'ALMANYA'DAKİ KONSEPTİ BURAYA GETİRDİK'

Almanya'daki konsepti buraya getirdiklerini belirten Tanış, "Dieter Szeidel bütün büyük markalara her market ve eczanede bildiğiniz markaları kendisi üretiyor. Amaç da bu markaları Türkiye’de Mardin’de üretmek. Kozmetik Türkiye’de büyük bir ihtiyaçtır. Türk kozmetiği de Almanya’dan gelen ürünlerden oluşuyor. O yüzden ilk hedefimiz Türkiye’de kaliteli ve uygun fiyatta alınacak kozmetik üretiyoruz. Almanya başta olmak üzere Irak, Suriye gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. son yıllardaki huzurla birlikte devletimizin de sesine kulak vererek yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Almanya’daki üretimimiz aylık 50 milyon avrodur. Biz burada senelik hedefimizi 100 milyon avroya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.
Almaya’dan Mardin’e gelen kimyager Dieter Szeidel, Almanya’da bir çok ünlü marka ile yıllarca çalıştığını ve Türkiye’de bu yatırımı yapmaktan mutlu duyduğunu söyledi. Szeidel, "Yaşım ilerlemesine rağmen bir Türk arkadaşı Almanya’da tanıdım. Beraber kozmetik yaptık. Orada başarılı bir şekilde pazarlamasını yaptık. Bir davet üzerine buraya geldim. Burada teklif üzerine geldim ve iyi ki burada bu yatırımı yapmışız" şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Arkadaşlarını örnek aldı memleketinde patron olduArkadaşlarını örnek aldı memleketinde patron oldu
Rekora koşuyor! 30 yılın en güzel sezonuRekora koşuyor! 30 yılın en güzel sezonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yatırım kozmatik

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşlarını örnek aldı memleketinde patron oldu

Arkadaşlarını örnek aldı memleketinde patron oldu

Kuru incir üretimi rekora koşuyor! 30 yılın en güzel sezonu

Rekora koşuyor! 30 yılın en güzel sezonu

Ejder meyvesiyle yıllık kazancı 40 bin lirayı geçti

Yıllık kazancı 40 bin lirayı geçti

Özel bölmede besleniyor! Lüks bir otomobil fiyatında, değeri dudak uçuklatıyor

Değeri dudak uçuklatıyor

Çiçeği ayrı soğanı ayrı para ediyor

Çiçeği ayrı soğanı ayrı para basıyor

Kula leblebisi 16 farklı çeşidi ile dünyaya ihraç ediliyor

16 farklı çeşidi ile dünyaya ihraç ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.