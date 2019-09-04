FİNANS

Deve sütü üretimi ve tüketimi projeyle artırılacak

KOBİ HABERLERİ  | 04.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

Haziran ayında başlatılan "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi" kapsamında Aydın'a gelen yabancı konuklar bir çiftlikte inceleme yaptı.

Aydın'da, üç ay önce başlatılan ve deve sütü üretimi ile tüketiminin artırılması hedeflenen proje kapsamında yurt dışından gelen konuklar, İncirliova ilçesinde bir çiftlikte incelemelerde bulundu.

İspanya öncülüğünde hayata geçirilen, Avrupa Komisyonu PRIMA Programı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi"nin çalışmaları sürüyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Türkiye, Cezayir ve Kanarya Adaları'nın yer aldığı proje kapsamında Fransa Uluslararası Tarım ve Gelişme İş Birliği Enstitüsü Üyesi Prof. Bernard Faye, İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü (IRTA) Üyesi Elana Diaz ile proje koordinatörü Marta Garron, İncirliova'ya geldi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile görüşen heyet, bir deve çiftliğini inceledi.

'ÇOK FAYDALI PROJE'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan projenin Türkiye'deki paydaşı Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, 1 Haziran'da başlayan ve 2 milyon avro bütçesi olan projenin 36 ay daha süreceğini söyledi.

Amaçlarının deve sütü üretimi ve tüketimini yaygınlaştırmak olduğunu belirten Koç, bu çerçevede Aydın'da deve çiftliği kurulacağını dile getirdi.

Bernard Faye de dünya genelinde yaklaşık 35 milyon devenin varlığını sürdürdüğünü fakat birçok ülkede kayıt tutulmadığı için bu sayının tahmin edilenden az olduğunu ifade etti.

Dünyada deve sütü üretiminin yaklaşık 3 milyon ton olduğuna dikkati çeken Faye, "Dünyada 48 ülkede daha deve yetişiyor. Deve sütünü, deve olmayan ülkelere de yaygın hale getirmeye çalışacağız. Çok faydalı bir proje olacak." dedi.

Projenin Türkiye'ye ve Aydın'a büyük katkı sağlayacağını söyleyen Aytekin Kaya ise Türkiye'de süt üretimini artırmak için deve sayısını da arttırmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Deve sütünün kilogramının Türkiye'de ve yurt dışında 100 lira olduğunu aktaran Kaya, "Deve sütü Türkiye'ye ve Aydın'a ekonomik bir katkı sağlayacak. İncirliova'dan ve Aydın'dan Avrupa'nın her ülkesine pastörize deve sütü pazarlayacağız. Bu vesile ile Aydın'ı ve İncirliova'yı da tanıtmış olacağız." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Deve Sütü Üretimi proje

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