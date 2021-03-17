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Doğadan meyan kökü toplayarak zengin oldu! Yıllık kazancı 1 milyon lira!

KOBİ HABERLERİ  | 17.03.2021 09:43 | Son Güncelleme

Hataylı bir girişimci doğadan topladığı meyan köklerini çay haline getirdikten sonra satmaya başladı. Yurt dışına çay gönderen girişimci bir süre sonra yıllık bir milyon kazanmaya başladı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan girişimci Müslüm Avar, doğada serbest yetişen meyan köklerini kurduğu fabrikada işleyip çay ve çubuk haline getirerek iç ve dış piyasaya pazarlıyor.

Hatay'ın çeşitli bölgelerinden meyan kökü toplatan veya bitkileri hazır alan Avar, teknolojik imkanlarla ürünleri işleyerek çay ve kuru tüketim için çubuk haline getiriyor.

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YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR

Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor.

Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor.

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İş insanı Müslüm Avar, AA muhabirine, fabrikasını 2000 yılında açtığını ve meyan kökünün kendisi için çok güzel bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Dedesinin ve babasının da ekmeğini meyan kökünden kazandığını aktaran Avar, şöyle devam etti:

"Bizim ailede meyan kökü işi 1920'li yıllara kadar dayanıyor. Dedem topladığı meyan köklerini sırtında taşıyarak İskenderun'a satmaya gidermiş. Meyan kökü bizim aile mesleğimiz. Dede mesleği olarak başlayan bu iş, bize de babadan kaldı. Biz de 'ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?' çabası içerisine girdik.

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Yaklaşık 10 yıl önce kendi markamızı oluşturarak fabrikamızda meyan kökünü çay haline getirdik. Süzen poşetler içerisinde müşterilerimize kolay demleyebilmeleri ve hızlı tüketebilmeleri için hem sıcak hem de soğuk içilebilen bir ürün haline getirdik ve piyasaya sürdük. Geri dönüşleri iyi oldu. Talep arttıkça biz de bu faydalı ürünü yurt dışına da pazarlamaya başladık. Meyan kökü her ülkede farklı amaçlarla kullanılıyor.

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Öğütülmüş çay ürünler şerbet olarak genelde Arap ülkelerine özellikle Ürdün'e ve Mısır'a ramazan aylarında gidiyor. Şu an Dubai'ye bir kısım gitmeye başladı. Çubuklu ürünler de Avrupa ülkelerine, ABD'ye ve Çin'e gidiyor."

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Avar, meyan kökünün çubuk halinin de ağızda çiğnenerek tüketildiğini anlattı.
Yılda yaklaşık 225 ton meyan kökünün 200 tonunun çay olarak işlendiğini, 25 tonunun da çubuk haline getirildiğini ifade eden Avar, ürünlerinin yıllık getirisinin ise ortalama 1 milyon lira olduğunu söyledi.

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Fabrikada işlenen meyan köklerini doğadan toplayan çiftçilerden temin ettiğini ifade eden Avar, "İnsanlar meyan kökünü topluyorlar ve bize getiriyorlar. Bu çok büyük bir geçim kaynağı oluyor onlar için. İş yerinde de 20 kişi çalışıyor. Yılın 10 ayı meyan kökü ticaretiyle uğraşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlere göre hazırlayıp müşterilerimize gönderiyoruz." dedi.

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(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Güzel tebrikler.Ancak her önüne gelen ülkemdeki bu değerleri plansız,programsız ve kotasız toplarsa sonu ne olur. Bakın patates ve soğanda pik yapan fiyatlardan sonra şu an üretici yandım anam türküleri söylüyor neden.PLANSIZLIK-PROGRAMSIIZLIKTAN. PATATES TARLALARINDA HASTALIKK ÇIKIYOR VE 220 BİN DEKAR ALANDA PATATES EKİMİ YASAKLANIYOR.Bunun telafisini öngöremiyen idare yüzünden yani plansızlıktan üretici ektiğinde çok para kazanırız diyerek yığılma yaptı fiyatlar dibe battı. YARIN ÖNÜNE GELEN MEYANI TOPLAYACAK,SATMAK İÇİN FİYATLARI KIRACAK,ÜRÜNLERİN KÖKÜNÜ KAZIYACAK. DEMEDİ DEMEYİN
Vücutta su topladığı için tansiyon hastalığı ve şekeri olan dikkatli olun.
Çekiyorsunuz bu bitkileri, yerine yenisini dikiyormusunuz? Tabiki hayır kökünü kurutana kadar devam
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