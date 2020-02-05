Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var dedi, doğal sabunları Çin’e gönderdi

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan korona virüsüne karşı dünya ülkeleri çaresiz kalırken, Mardinli sabun üreticisi Şehmus Özdener, ürettiği doğal sabunları virüse karşı önleme etkisi bulunduğunu iddia etti. Özdener, bıttım, badem, defne ve lavanta sabunlardan oluşan paketi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e iletilmek üzere Çin Ankara Büyükelçiliğine kargo ile gönderdi.

Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Çin’de ortaya çıkan Korona virüsünün tüm dünyada endişe verici boyutlara geldiğini belirterek, krona virüsüne karşı mücadele için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bıttım, badem, defne ve Lavanta sabunlarından oluşan temizlik paketini PTT kargo aracılığı ile Çin’e gönderdiğini söyledi. Ürettikleri doğal sabunların gribal enfeksiyonlardan, cilt temizliğine kadar her türlü mikrop ve virüslere karşı temizleyici özelliği bulunduğunu belirten Özdener, “Kimyager olduğum için sabun konusunda önemli çalışmalar yapıyorum. Ürettiğimiz bıttım, badem ve lavanta sabunu virüse karşı etkili olacağına inanıyorum. Enfeksiyonlardan korunma birinci önlem, bulaşıcı zincirinin kırılmasında fayda sağlıyor. Umarım Mardin sabunları Çin halkına bir fayda sağlar” dedi.