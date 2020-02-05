FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var dedi, doğal sabunları Çin’e gönderdi

Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var dedi, doğal sabunları Çin’e gönderdi

KOBİ HABERLERİ  | 05.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Mardin’de faaliyet gösteren Aselcioğlu Sabunculuk, korona virüsüne karşı önleyici özelliği bulunduğu öne sürülen 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi.

Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var dedi, doğal sabunları Çin’e gönderdi

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan korona virüsüne karşı dünya ülkeleri çaresiz kalırken, Mardinli sabun üreticisi Şehmus Özdener, ürettiği doğal sabunları virüse karşı önleme etkisi bulunduğunu iddia etti. Özdener, bıttım, badem, defne ve lavanta sabunlardan oluşan paketi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e iletilmek üzere Çin Ankara Büyükelçiliğine kargo ile gönderdi.

Aselcioğlu Sabunculuk şirketi sahibi Şehmus Özdener, Çin’de ortaya çıkan Korona virüsünün tüm dünyada endişe verici boyutlara geldiğini belirterek, krona virüsüne karşı mücadele için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bıttım, badem, defne ve Lavanta sabunlarından oluşan temizlik paketini PTT kargo aracılığı ile Çin’e gönderdiğini söyledi. Ürettikleri doğal sabunların gribal enfeksiyonlardan, cilt temizliğine kadar her türlü mikrop ve virüslere karşı temizleyici özelliği bulunduğunu belirten Özdener, “Kimyager olduğum için sabun konusunda önemli çalışmalar yapıyorum. Ürettiğimiz bıttım, badem ve lavanta sabunu virüse karşı etkili olacağına inanıyorum. Enfeksiyonlardan korunma birinci önlem, bulaşıcı zincirinin kırılmasında fayda sağlıyor. Umarım Mardin sabunları Çin halkına bir fayda sağlar” dedi.

DOĞAL SABUNLAR ÇİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

Bıttım sabununun saç dökülmesi, cilt yağlanması kepeklenme ve mikroba karşı etkili olduğunu ifade eden Özdener, “Aselcioğlu firmasında kimyagerlik yaptığım için özellikle ürettiğimiz sabunların insan sağlığına faydaları konusunda araştırma yapıyorum. Badem sabunu, ciltte yağlanmayı ve aşırı terlemeyi önlüyor. Yağ bezesini yok etmede birebir sabundur. Lavanta ise mikrop öldürücü özeliği vardır. Lavanta bite karşı önleyici etkisi var. Bitleri saçlardan anında yok ediyor. Bunu laboratuvarlarda yaptığımız araştırmada ortaya çıkardık. Ayrıca nergis, safran ve bıttım karışımından yaptığımız kolonya dezenfekte özeliği ile grip ve nezleye karşı etkilidir. Ellerdeki mikrobu öldürüyor. Doğal sabunlar PTT kargo ile Çin’e yola çıktı. Virüsü önlemek ve virüsün dünyaya daha fazla yayılmaması için katkıda bulunmak istedik. Aselcioğlu Sabunculuk olarak ‘Suya Sabuna Dokunun’ diye bir kapmaya başlattık. Bu kampanyayı tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Virüslere ve mikroplara karşı mücadele etmek için öğrencilere sabunla el yıkama alışkanlığını kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Evinin bahçesinde yapmaya başladı! Şimdi taleplere yetişemiyorEvinin bahçesinde yapmaya başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sabun, Korona virüsü,

En Çok Okunan Haberler

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

İşte Türkiye'nin il il nüfus sayıları!

İşte Türkiye'nin il il nüfus sayıları!

Koronavirüs otomotiv devlerini de vurdu! Üretimini durduruyor

Koronavirüs otomotiv devlerini de vurdu! Üretimini durduruyor

Poşet uygulamasından sonra ikinci uygulama başlıyor

Poşet uygulamasından sonra ikinci uygulama başlıyor

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyor

Kırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyor

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Kilosu 600 liradan satılıyor

Kilosu 600 liradan satılıyor

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tesis kurdu! Yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor

Tesis kurdu! Yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor

Kardeşi gönderdi, tarlasına ekti! Şimdi ejder meyvesi siparişlerine yetişemiyor

Kardeşi gönderdi, tarlasına ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Evinin bahçesindeki çükü fırında köy ekmeği yapmaya başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Evinin bahçesinde yapmaya başladı! Şimdi taleplere yetişemiyor

1 liraya aldığı şişeleri sanat eserine dönüşüp Avrupa'ya 50 euroya satıyor

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor

Serada üretiyor, 6 ülkeye ihraç ediyor

Kırmızı etten pahalı! Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor

Kırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.