FİNANS

Litresi 10 milyon dolar

KOBİ HABERLERİ  | 04.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan, litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sunması bekleniyor.

Girişimcileri destekleyen 40 melek yatırımcının Eskişehir'de kurduğu Albila şirketi, akreplerin zehrini topluyor, bilimsel araştırmalar yaparak seruma dönüştürüyor.

Akrebin zehri Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak

Akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sunması beklenirken, ünlü İngiliz yayını Financial Times da Albila'nın heyecan uyandıran faydalı iş fikri ve hikayesini sayfalarına taşıdı.

'AKREP VE YILAN ZEHİRLERİ İLAÇ ENDÜSTRİSİ İÇİN OLDUKÇA KIYMETLİ'

'AKREP VE YILAN ZEHİRLERİ İLAÇ ENDÜSTRİSİ İÇİN OLDUKÇA KIYMETLİ'
Albila Genel Müdürü Sedef Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de iş birlikleriyle girişimlere destek vererek projelerin hayata geçirilmesinde ilk ve öncü örneği olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Korkmaz, akrep zehrinin ilaç sektörüyle ilgili ticari bir işe dönüşmesi fikrinin, Şirketortağım Melek Yatırımcı Ağı üyelerinden Emine Sabancı Kamışlı’ya ait olduğunu bildirdi.
Akrep zehrinin, akrep sokmalarına karşı antiserum üretiminde kullanıldığını anlatan Korkmaz, "Bunun yanı sıra hayvan zehirleri tıp araştırmalarında yoğunlukla Ar-Ge amaçlı kullanılmaktadır.
Akrep ve yılan zehirleri ilaç endüstrisi için oldukça kıymetli maddelerdir. Pazarın büyüklüğünü ifade edebilmek oldukça güç." diye konuştu.
Albila olarak bakıldığında, ticarileşme sürecinde hızlı ve disiplinli ilerlemelerinde yatırımcılarının köklü tecrübeleri ve yurt dışı ilişkilerinin etkili olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:
"Halihazırda iş dünyasının değerli 40 yatırımcısı ve KOSGEB destekleri ile toplam yatırımımız bugün itibarıyla 20 milyon TL olmuştur. Uzun vadeli hedeflerimiz nedeniyle yatırımlarımız devam ediyor.
Örneğin, bu aşamada serum testlerimizin optimizasyonu için kullandığımız atlar edindik. Buna benzer çeşitli süreçleri yürütüyoruz ama elbette tamamını açıklamamız şimdilik doğru olmaz."

'FİNANCİAL TİMES'TA YER ALMAK HEPİMİZİ GURURLANDIRDI'

'FİNANCİAL TİMES'TA YER ALMAK HEPİMİZİ GURURLANDIRDI'
Sedef Korkmaz, Financial Times'ta yer alan haberin, Albila ve Şirketortağım aileleri için son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, "Financial Times'ta yer alabilmek hepimizi gururlandırdı. Londra'daki finans çevrelerinden aldığımız yorumlar Türkiye'miz adına bizi daha da gururlandırdı. Türkiye hakkında çıkan son derece pozitif bir makale olarak değerlendirilmiş." dedi.

İLK SATIŞ YILIN SONUNDA

İLK SATIŞ YILIN SONUNDA
Albila Genel Müdürü Korkmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile sanayi-üniversite iş birliğini hayata geçirmeyi başardıkları için bu kenti tercih ettiklerini belirterek, hazırlıkların tamamlanmasıyla hem Türkiye hem de hedef yurt dışı pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.
Korkmaz, "Ürünümüzün süreçleri tamamlamasıyla birlikte 2019 sonuna doğru satışlarımız planlanmaktadır." dedi.
Kuruluş aşamasında İsviçre'den tecrübeli bir laboratuvarla iş birliği yaptıklarını aktaran Korkmaz, Meksika ve Arjantin'den akrep zehri serumu konusunda çalışmalar yapan üniversitelerle de Ar-Ge ve üretim süreçlerine ilişkin iş birlikleri tesis ettiklerini anlattı.

'PROJELERİMİZİ HIZLANDIRMAYI ARZULUYORUZ'

'PROJELERİMİZİ HIZLANDIRMAYI ARZULUYORUZ'
Sedef Korkmaz, KOSGEB'den "Ar-Ge" ve "Stratejik Ürün" başlıklarında 2 destek aldıklarını, Ticaret Bakanlığı teşviklerinden de yararlandıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla ilişkilerinin doğal sürecinde ilerlediğini ifade eden Korkmaz, "Akrep antiserumu, yılan antiserumu ve kuduz antitoksini ürünlerimizle Sağlık Bakanı'mız sayın Fahrettin Koca'nın da hassasiyetle üzerinde durduğu 'Yerelleştirme, Millileştirme ve Yerlileştirme' projesinin hayata geçmesini takiben sanayi-üniversite iş birliğimize kamunun da dahil olmasıyla Türkiye'de örnek bir iş birliği ile projelerimizi hızlandırmayı arzuluyoruz." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
akrep zehiri iharcaat

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