FİNANS

Müzikle ayar verilip HBX-2371 ile beslenen bıldırcınlar, altın yumurtladı

KOBİ HABERLERİ  | 15.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Aydın’da yaklaşık 13 yıldır çeşitli üniversitelerin iş birliğinde bilimsel çalışmalar sürdüren Türk İşadamları Projeleri Bilimsel Araştırma Merkezi (TİAP-BAM) tarafından, bıldırcınlar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma olumlu sonuç verdi. Kuluçka döneminden itibaren Antikoil HBX-2371 adlı özel karışımla büyütülüp, hareket saatleri müzik ile belirlenen bıldırcınlar proje çalışmaları sonunda adeta altın yumurtladı.

Müzikle ayar verilip HBX-2371 ile beslenen bıldırcınlar, altın yumurtladı

Yumurtaların protein değerleri eşdeğerlerinden daha yüksek çıkarken, proje yürütücüsü Hakan Başlık, yumurtaları başta kanser tedavisinde olmak üzere sağlık alanında kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Aydın’da 4 yıl önce kanatlılardaki virüsleri yok etmek için ‘Vip Energy Time’ adını verdiği ürünle yola çıkan Hakan Başlık, önceki yıl çalışmalarına başladığı ‘Süper Komando Bıldırcınlar’ projesinden olumlu sonuç aldığını ileri sürdü. Çalışmalarını Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent Nezareti’nde sürdürdüğünü belirten Başlık, bıldırcınların diğer kanatlılardan çok farklı özelliklerini tespit ettiklerini belirterek “Aynı zamanda duygusal olan bu kanatlıların hareket alanlarını hiç kısıtlamadık. Ancak çalışma merkezimizde yaptığımız müzik yayını ile hareketlerine de ayar verdik. Antikoil HBX-2371 adlı özel ürün karışımlı sıvı ve organik besinlerle yetiştirdiğimiz yumurtaların yapılan analizinde değerleri diğer bıldırcınlarınkinden çok yüksek çıktı. Laboratuvar çalışmalarımız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde başta kanser hastaları olmak üzere, sağlık alanında kullanılacak yumurta üretimine başlıyoruz” dedi.

Kümes hayvanlarının virüslere karşı çok narin olduğunu ve özellikle büyük kümeslerde ilaç tıbbı ilaç kullanımın oldukça yoğun olduğunu belirten Başlık, “Proje kapsamında kuluçka döneminden itibaren yetiştirip büyüttüğümüz bıldırcınlarda hiçbir ilaç kullanmadık. Ve geride kalan sürüde hiçbir kaybımız yok. Bunu da Antikoil HBX-2371 ile sağladık” diyerek gerek bıldırcınların gerekse yumurtaların tamamen organik olmasının değerleri olumlu yönde yükselttiğini belirtti.

'HAREKETLERİNİ MÜZİKLE BELİRLİYORLAR'

Piyasadaki bıldırcın kümes ve kafeslerinin çok dar olduğunu ve yumurta verimini arttırmak için bıldırcınların hareket alanlarının kısıtlı tutulduğunu belirten TİAB-BAM Proje yürütücüsü Hakan Başlık, “Biz tam tersine 2.5 metre yüksekliğinde çok geniş bir alan oluşturduk. Fakat kümeste müzik sistemi kurduk. Bıldırcınların hareket etmesi gereken saatlerde hareketli müzik, dinlenmesi gereken saatlerde de farklı bir musiki ve ses kullandık. Gelişimlerini uygun şekilde tamamlayan bıldırcınlar yumurtaya başladı. Değerleri de oldukça yüksek” diyerek şimdiden yumurtaların yumurta olarak değil ilaç niyetine tüketilmeye başlandığını söyledi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın bıldırcın yumurta

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