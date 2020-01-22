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  4. Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor

Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor

KOBİ HABERLERİ  | 22.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, sera içindeki özel bir havuzda üretilen yosunlar, gıda takviyesi olarak 6 ülkeye ihraç ediliyor. Özel laboratuvarı bulunan tesiste aylık 400 kilogram yosun üreten Uygunbaş, elde ettiği gıda takviyelerini Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İran’a ihraç etmeyi başardı.

İstanbul’da yaşayan avukat İskender Uygunbaş (55), annesini karaciğer kanserinden kaybettikten sonra babasının da desteğiyle yosun üretmeye karar verdi. Seydikemer ilçesinin Demirler Mahallesi’nde 2,5 dönüm arazi üzerinde oluşturduğu havuzları sera örtüsüyle kapatan Uygunbaş, yurt dışından temin ettiği yosunların üretimine başladı.

Özel laboratuvarı bulunan tesiste aylık 400 kilogram yosun üreten Uygunbaş, elde ettiği gıda takviyelerini Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İran’a ihraç etmeyi başardı.

Üniversitelerden bilimsel destek aldığını, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerinin eczanelerde satılabildiğini belirten Uygunbaş, bitkinin yetiştiği alanda ağır metalin bulunmamasının çok önemli olduğunu söyledi. Yosunun dünya genelinde kanser, otizm gibi hastalıklara karşı destek veya tedavide kullanıldığını belirten Uygunbaş, “Elimizde tescilli üretim izni olan 4 yosun çeşidi daha var. Bunların içinden alacağımız antioksidanlarla kanserle savaşmayı hedefliyoruz. Dünyada bunu 3 firma yapıyor. İnşallah 4’üncüsü biz olacağız” dedi.

Tesisi büyüterek üretim alanını 10 dönüme çıkarmayı hedeflediğini aktaran Uygunbaş, şu anda elde ettikleri ürünlerden sadece gıda takviyesi ürettiklerini belirtti. Uygunbaş, bu gıda takviyelerinin doktor tavsiyesi üzerine reçeteyle temin edilebileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
muğla, yosun, tesis,

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