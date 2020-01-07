FİNANS
  4. Siyez pidesiyle sağlığına kavuşan fırıncı şimdi üretip satıyor

Siyez pidesiyle sağlığına kavuşan fırıncı şimdi üretip satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 07.01.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adana’da asker olarak görev yaparken geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olan, daha sonra da fırın işletmeciliği yapan Fahri Aslan, genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olarak bilinen siyez buğdayından pide yapıp satıyor.

Pidenin tanesini 7 liradan satan Aslan, “Bana doktorlar beyaz ekmeği yasaklamıştı. Ben de bu pideyi yapıp yedim ve değerlerim düzeldi. Şimdi insanlar yiyor ve geri dönüşler çok fazla” dedi.

2 yıl önce 25 siyez pidesi yaparken artık haftada 800 pide yapıp 7 liradan satıyor

Adanalı Fahri Aslan, astsubay başçavuş olarak görev yaparken 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olarak emekli oldu.
Aslan, daha sonra Seyhan ilçesi Baraj Caddesi’nde bir ekmek fırını işletmeye başladı. Geçirdiği kaza sonucu ise doktorlar tarafından Aslan’ın beyaz ekmek yemesi yasaklandı.
Bunun üzerine araştırmalar yapan Aslan, 2016 yılında doktorların önerisiyle Kastamonu’ya bir ziyaret için gittiğinde siyez buğdayından yapılmış ekmek yedi.
Yediği ekmek kendisine hiçbir zarar vermeyince buğdayı Adana’ya getirdi ve kendi fırınında siyez pidesi yaptı. Bir süre bu ekmeği yiyen Aslan, rutin doktor kontrolüne gittiğinde ise kan değerlerinin düzeldiğini öğrendi ve son 2 yıldır her pazartesi fırınında siyez buğdayından pide yapıp satmaya başladı.
Ayrıca Aslan, talep çok olunca siyez unundan lahmacun, kuşbaşılı, kaşarlı ve sucuklu pide üretimine de geçti.

'Artık yetiştiremiyoruz'

'Artık yetiştiremiyoruz'
Her Pazartesi ortalama 800 pideyi 7 liradan sattığını belirten Aslan, “Siyez buğdayı ile 3 sene önce tanıştım. Bu ekmeği yedikten sonra kan değerlerim düzeldi. Bunu ben kendimde gördükten sonra vatandaşa yedirmeye karar verdim. Siyezin içerisindeki doğal vitaminleri araştırdıktan sonra sağlıklı bir yolda olduğumu anladım. Geri dönüşler çok fazla. 25-30 ekmekle başladık. Artık yetiştiremiyoruz. Tanesi 7 lira. Yaptığımız günden bu yana zam yapmadık. Haftada 700-800 ekmek satıyoruz” diye konuştu.

'Beyaz ekmekle temas etmiyor'

'Beyaz ekmekle temas etmiyor'
Siyez pidesini şeker, kabızlık, bağırsak rahatsızlıkları olanlar ile diyetteki kişilerin tüketmesi gerektiğini söyleyen Aslan, “Her gün ekmeği yapamıyoruz çünkü yapım aşaması çok zor. Beyaz ekmekle temas etmemesi gerektiği için bütün kazanları yıkamak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Ekmek almaya gelen Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Faruk Durmuş Özsoy ise, “2 yıl önce başka bir doktor arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. O günden bu yana başka ekmek yemiyoruz. Gluten oranı ekmekte çok düşük olduğu için mide şişkinliğini yok ediyor. İçerisinde katkı maddesi yok. O yönden de problem olmuyor. Buğday da bizim kendi milli yerli buğdayımız” şeklinde konuştu. Halil Demirci isimli başka bir vatandaş da, “Her hafta gelip bu ekmeği alıyorum. Ekmek çok güzel. Ben şeker hastasıyım. Bu ekmeği yiyince şekerim yükselmiyor" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Adana siyez pide

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