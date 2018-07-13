Bitcoinle ilgili şok tahmin

Inverse’e verdiği demeçte Barhydt tahminini açıklarken şu sözleri söyledi:

EO konuşması sırasında ‘uzun dönem’den kastının ne olduğunu tam olarak belirtmedi ancak tahmini BTC hakkında geleceğe dönük yorum yapan diğer kripto uzmanları gibi oldukça pozitif yönde.

Aralık Ayındaki Fiyat Artışı

Barhydt 2017’nin sonundaki fiyat yükselmesinin oldukça iddialı olduğunu düşünürken “Aralık ayındaki kripto fiyatlandırmasını kendi önümüze kendimiz getirdik.” diyor.

Bill Barhydt’in CEO’su olduğu Abra kripto para servisi uygulamasının kullanımı 2018 yılında oldukça artmış durumda. Uygulamanın odak noktası kripto paralar için kullanım kolaylığı sağlamak ve bu alanda erişilebilir hizmetler sunarak sektörün daha çok benimsenmesinin önünü açmak.

Kripto uzmanlarının belki de uçuk sayabileceğimiz fiyat tahminlerinin yanında elbette Barhydt’in tahmini daha ‘gerçekçi’. Bildiğiniz üzere McAfee Bitcoin fiyatının 2020 yılına kadar 1 Milyon Doları bulacağını söylemişti.

Kripto pazarının toplam piyasa değeri yazının yazıldığı anlarda 250 Milyar Dolar civarında seyretmekte. Kripto paraların ‘ağabeyi’ Bitcoin ise yüzde 42.9 Dominans ile yaklaşık 6275 Dolar’dan işlem görüyor. Pazar ikincisi Ethereum’un fiyatı ise 441 Dolar civarında seyrederken son günlerin en tartışılan koinlerinden XRP 0.44 Dolardan alıcı bulmakta…