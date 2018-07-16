Dünyanın En Büyük ETF Şirketi BlackRock Bitcoin’e Yöneliyor!

26 Şubat 2018’de BlackRock “Global Weekly Commentary” yayınında dünya çapında yükselen kripto para maniası hakkında bu yorumu yapmıştı;

“Kripto paraların market olgunlaştıkça yakın gelecekte çok daha yaygın kullanılacağını düşünüyoruz. Yine de şu an yatırım yapmayı düşünenler güçlü kayıpları göze almalılar.”

BlackRock’a göre market şimdi yatırım yapmaya daha elverişli hale gelmiş olabilir. Zira Financial News’ın aldığı habere göre BlackRock ile etkileşim halinde olan kişiler BlackRock’un kripto paraların ve kripto paraları özel kılan blok zinciri teknolojisinin araştırılması için bir ekip kurduğunu belirtiyorlar. Grubun amacı ise BlockRock’ın vadeli Bitcoin işlemlerine yatırım yapıp yapmayacağına karar vermek ve rakiplerinin yatırım yaptığı kripto paraları mercek altına almak.

U Dönüşü

Bitcoin’e JP Morgan CEO’su Jamie Dimon önderliğinde karalama kampanyası düzenlendiğinde BlackRock CEO’su Larry Fink de Bitcoin’in sadece bir kara para aklama aracı olduğunu öne sürmüştü;

“Bitcoin bize sadece bu dünyada kara para aklamaya ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor…Hepsi bu.”