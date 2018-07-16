Dünyanın En Büyük ETF Şirketi BlackRock Bitcoin’e Yöneliyor!

26 Şubat 2018’de BlackRock “Global Weekly Commentary” yayınında dünya çapında yükselen kripto para maniası hakkında bu yorumu yapmıştı;
“Kripto paraların market olgunlaştıkça yakın gelecekte çok daha yaygın kullanılacağını düşünüyoruz. Yine de şu an yatırım yapmayı düşünenler güçlü kayıpları göze almalılar.”
BlackRock’a göre market şimdi yatırım yapmaya daha elverişli hale gelmiş olabilir. Zira Financial News’ın aldığı habere göre BlackRock ile etkileşim halinde olan kişiler BlackRock’un kripto paraların ve kripto paraları özel kılan blok zinciri teknolojisinin araştırılması için bir ekip kurduğunu belirtiyorlar. Grubun amacı ise BlockRock’ın vadeli Bitcoin işlemlerine yatırım yapıp yapmayacağına karar vermek ve rakiplerinin yatırım yaptığı kripto paraları mercek altına almak.
U Dönüşü
Bitcoin’e JP Morgan CEO’su Jamie Dimon önderliğinde karalama kampanyası düzenlendiğinde BlackRock CEO’su Larry Fink de Bitcoin’in sadece bir kara para aklama aracı olduğunu öne sürmüştü;
“Bitcoin bize sadece bu dünyada kara para aklamaya ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor…Hepsi bu.”
Görünen o ki Bitcoin’in uluslararası transferleri gerçek anlamda daha ucuza ve hızlı gerçekleştirmesi ve gitgide artan adaptasyonu BlackRock’ın da ilgisini çekmiş.
Bitcoin ETF’leri İçin Heyecan Verici Bir Haber
CNBC’nin “Crypto Trader” programının sunucusu Ran NeuNer de konuyla ilgili Twitter’da bu gönderiyi paylaştı;
“Vadeli yatırım ile ETF arasındaki fark ETF’de şirketin yatırımı gerçekten yapmak zorunda olması ve marketi harekete geçirip likidite kazandırması. Dünyanın en büyük ETF şirketinin kriptolara yönelmesi ve SEC’in bir sonraki ETF başvurusunu reddetmek için bir sebebinin olması gibi nedenler işleri heyecanlı hale getiriyor.”
BlackRock’un ETF Varlıkları 2022’ye Kadar İkiye Katlanacak
Financial Times’ın raporuna göre BlackRock’un ETF yatırım kolu 2017’de 246 milyar dolarlık büyüme yakalayarak yeni rekorlara yelken açtı. BlackRock aynı zamanda ETF varlıklarının 2022 yılına kadar şimdiki 4,5 milyar dolarlık seviyesinin iki katına çıkmasını beklediğine de raporlarında yer veriyor.
CBOE’nin SEC’e ETF başvurusu ve şimdi de dünyanın en büyük ETF şirketi BlackRock’un Bitcoin’e olan iştahının artması bir sonraki boğa sezonunun sinyali olabilir.
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