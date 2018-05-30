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Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.05.2018 09:50 | Son Güncelleme

Trafik kazası yapanlar dikkat. Trafik kazası sonucu araçta oluşan hasara karşılık değer parası, sigorta şirketlerinden talep edilebiliyorsunuz. Bunun için bir aracıya da ihtiyaç yok. Kaza değer parası nasıl alınır? Kayıp nasıl hesaplanıyor? Hangi evraklar gerekiyor?

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesinde araç sahiplerine kaza sonrası değer parasını nasıl alacakları konusunda bilgiler verdi. İşte o yazı;

Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Buraya kadar bir sorun yok. Sistem küçük aksaklıklar olsa da gayet iyi işliyor. Hatta şimdi kazalarda polis çağırmadan tutanak tutularak sorun hallediliyor. Hatta sigorta şirketlerinin cep telefonu uygulamalarıyla bile işlemler otomatik yapılıyor.

Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor. Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini. Birçok araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınız değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle daha düşük değerde satılıyor.

Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Ödenmemesi durumunda ise 2 yıllık bir süre içinde dava açma hakkı bulunuyor.

Burada değer kaybı parası karşı tarafın sigortasından karşılanıyor.

Bu konuda Yargıtay kararları da bulunuyor. Yargıtay değer kaybını zarar kalemleri arasında saydığı için hukuken de bu hakkınız bulunuyor.

YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR

Aracın hasarının tespiti sırasında verilen expertiz raporlarında değer kaybının da bulunması gerekiyor. Bu kaybın maddi miktarı belirlendikten sonra önce sigorta şirketine yazılı başvuru yapmak gerekiyor. Ödenmediği takdirde ise mahkeme yoluna gidiliyor. Bu konu bazı kasko poliçelerinde teminatlar arasında da sayılıyor. O yüzden poliçenizi iyi incelemenizde yarar var. Sizin arabanıza zarar veren aracın sigortası yok ise bu kez kişilere de değer kaybı davası açılabiliyor.

Araç ticari bir araç ise değer kaybıyla birlikte aracın tamirde kaldığı sürede meydana gelen kayıplar da talep edilebiliyor.

ARACIYA GEREK YOK

Yeni Asır'ın haberine göre, değer parasını alabilmek için bir aracıya, yardımcıya ihtiyacınız yok. O yüzden bu şekilde sizden para talep eden, yardımcı olacağını söyleyenlere itibar etmeyin. Kendiniz sigorta şirketinize başvurarak değer kaybını kolayca alabilirsiniz.

Hatta bunun için şirkete gitmeye de gerek yok, cep telefonu uygulamalarından başvuru yapmak mümkün. Kazadan sonra mutlaka sigortacınıza değer kaybı ile ilgili bilgi sorun.

KAYIP NASIL HESAPLANIYOR?

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün kararına göre araç değer kaybı tespitini sigorta ekspertizleri yapabiliyor. Araç değer kaybı hesaplaması için hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, pazar değeri gibi faktörler esas alınıyor.

HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

  • Kaza tespit tutanağı

  • Servis raporu ve servis faturası

  • Sigorta poliçesi

  • Hasara ait fotoğraflar


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Anahtar Kelimeler:
değer parası trafik kazası hasar

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