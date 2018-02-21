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Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi

21 Şubat 2018 11:40

Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını arttırarak sattığı iddiasıyla yargılanan sanık ile vekalet verdiği kardeşi ve arkadaşına "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 237 bin 500 kilometredeki 2003 model otomobilin kilometresini 140 bine düşürerek satılmasıyla ilgili tutuksuz sanıklar Orçun Fevzi Şahin, Savaş İnal ve kardeşi Sefa İnal ile müşteki Şenol Çiçek ve aracın ilk sahibi tanık Fatih K. katıldı. Sanıklardan fabrika işçisi Savaş İnal, otomobili vekalet verdiği arkadaşı Orçun'un 27 bin 200 liraya aldığını söyledi. İnal, otomobili aldığında kilometresine bakmadığını iddia etti. Sefa İnal da aracı satın alırken kilometresine bakmadıklarını, satarken ise kilometresini yazıp ilan verdiklerini öne sürdü.
 
Taksici Orçun Fevzi Şahin ise aracı kendi imkanlarıyla kontrol ettiklerini aktararak "Bir sorun olmadığını düşünerek aldık. Kilometresine çok fazla dikkat etmedik. Savaş arabayı kullanamayınca ve motorda da arıza çıkınca, tamirini yaptırıp aracı satışa çıkardık. İnternete ilan verirken üzerinde yazan kilometreyi okuduk öyle ilana yazdık. Kesinlikle aracın kilometresiyle oynamadık." ifadesini kulladı.
 
ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
 
 
Otomobili 29 bin 750 liraya satın alan müşteki Çiçek de aracı alırken sanıklardan Orçun ile telefonda görüştüğünü anlattı. Aracın hasar durumu ile kilometresini sorduğunu ifade eden Çiçek, "Kilometrenin orijinal olduğunu söyledi. Aracı aldıktan sonra Whatsapp'tan bir ekspertiz raporu gönderdi. Raporun tarihi ile oynanmış olduğunu sezinledim. Raporu veren firmayı aradım. Raporun eski olduğu ve kilometresi ile oynadıkları ortaya çıktı. Ben de şikayetçi oldum. 5 bin lira zararım vardı." diye konuştu. Çiçek, sanıklarla 4 bin lira karşılığı anlaştıklarını, şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti. Otomobilin ilk sahibi tanık Fatih K. de 200 binin üzerindeki bir kilometreyle sattığı aracını daha sonra aracı çok düşük bir kilometrede satışa çıkarıldığını görünce ihbarda bulunduğunu anlattı.
 
Mahkeme heyeti, sanıkları "bilişim sistemlerini aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan önce 6'şar yıl hapis ve 6'şar bin lira adli para cezasına mahkum etti. Sanıkların pişmanlık duymaları ve müştekinin zararını karşılamaları nedeniyle cezaları 2 yıl 6'şar ay ve 5'er bin lira adli para cezasına indirildi. Ayrıca, sanıklar hakkında sahte ekspertiz raporu düzenlemekten cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
 
Adana’da yaşayan Fatih K,  237 bin 500 kilometredeki 2003 model otomobilini 21 Nisan 2017'de Adana 15. Noterliği kanalıyla 27 bin liraya sattı. Çukurova Oto Pazarı’nda yeni otomobil almak için araçlara bakan Fatih K, sattığı aracın kilometresinin 140 bine düşürülüp 31 bin 750 liradan satışa çıkarıldığını görünce BİMER’e şikayette bulundu. Şikayette doğrultusunda cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. AA

 

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Okuyucu Yorumları15 yorum
  • 85 Oy
    Bravo... İşte adalet budur. hapis+ 10bin TL ceza sıkıyosa bir daha yapsınlar :)
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  • 68 Oy
    maalesef insanımızın hamurunda böyle çakallıklar milleti kazıklamak menfaati için adam satmak var... güya hepsi müslüman
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  • 53 Oy
    olmasi gereken birşey iyi olmuş
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  • 46 Oy
    Ohhhhh nede güzel olmuş... Böyle olursa bu sahtekarlar bu işe daha cesaret edemez...
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  • 36 Oy
    çok güzel olmuş ,yalnız verilen cezalar ertelenmemeli ki ceza caydırıcı olsun, yine bir açık kapı bırakılmamalı dolandırıcılar için......malum ülkemizde hep bir yasa boşluğu olur, daha sonra fark edilir ve ondan sonra tedbir alınır ya, o nedenle uyarmak istedim...
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  • 18 Oy
    geç kalınmış bir uygulama
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  • 16 Oy
    şükür
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  • 16 Oy
    Ülke sahtekarlar ülkesi oldu.
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  • 11 Oy
    Haha caydirici mi? Infaz kanununa bir bakin bakalim 2 yil 6 ay hukum giyen kac gun sonra hemen aciga cikiyor. Ceza var infaz yok yani dolandiricilar bitmez...
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  • 0 Oy
    avrupada her arabanin defteri var araçtaki herşey kayit altinda bizde bunu yapmak bunun yasasini çıkarmak cok mu zor tamircileri aracta yaptiklari her işlem için zorunlu kilacaksin kaşeli imzali hepsi bu
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  • 0 Oy
    bizim ülkede insanlar namus cınayeti olsun sahtekarlık olsun cezayı halk olarak kendımız vermek istiyoruz.neden .çünkü suçluların yeteri kadar ceza almadıgını biliyoruz. bu sebeble cazalarımızın aaa yakalandı şimdi anasından emdigini burnundan getirirler olması lazımkı kımse bu işere yeltenmesin
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  • 0 Oy
    gerekeni yapmıslar
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  • 0 Oy
    aslında periyodik olarak ücretsiz egzos kontrolleri yapılmalı.mesela 5000 km de bir.bu kontrollerde aracın km side işlenmeli.öyle muayneye kadar 20 000-30 000 km yapıp her muayne öncesi km yi 5000 km yapmış gibi gösterenler engellenmiş olur.hemde çevre duyarlılığı biraz daha detaylanmış olur.
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  • 0 Oy
    Adana'da km düşürülmemiş araç bulana renkli televizyon hediye ederim.
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  • 0 Oy
    önce dövülüp sonra hapse atılmalı
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