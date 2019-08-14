BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmiş oldu. Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz?

İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları!

Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.

Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.

LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.

Flight Finder: Burada basit ama zekice bir beyaz alan kullanımı var. Sırt sırta veren iki tane F harfi havayolu şirketinin, uçak logosunu oluşturuyor.

Eighty20: Data analiz şirketinin logosu, "1" ve "0"lardan oluşan binary sayı sistemini temsil ediyor. Mavi kareler sistemdeki "1"leri temsil ederken, gri kareler ise "0"ları temsil ediyor. Üst satırdaki "1010000" Eighty'yi oluştururken, alt satır da "0010100" 20'yi ifade ediyor. Böylece şirketin ismi Eighty20 binary sistemi ile ifade ediliyor.

Dell: Logodaki yan yatmış E, logoyu oluşturan Michael Dell’in hayalinde dönüştürmek istediği dünyayı temsil ediyor. Bazıları da logonun bir floppy diski taklit ettiğini söylüyor.

Sony Vaio: Marka, orijinal Vaio logosunu V ve A harfleriyle analog bir dalga şekli olarak, I ve O harflerini ise binlik kod olarak temsil etti.

Amazon: Logonun sarı okunun bir gülümsemeyi içerdiğini fark ediliyor ama aynı zamanda A’dan Z’ye noktalarını da işaret ettiğini fark ettiniz mi?

Facebook Places: Facebook’un şu an ölmüş durumda bulunan yer bildirimi uygulaması, Foursquare’e olan yanıtıydı. Kırmızı okun 4 numarasının üzerinde durduğuna dikkat edin, planlanmış hedefin bir göstergesi.

Skitch: Bu logo bir okun üzerindeki kuş tüylerini andırıyor ama aslında onlar S harfinin yansımaları.

Cisco: Bu logo, Golden Gate köprüsünün form olarak alındığı dijital bir sinyali simgeliyor.

Nintendo Gamecube: Sadece bir küpün içinde bir küp değil, aynı zamanda bir G’de C’yi çevreliyor.

Amerikan Siber Kuvvetleri: Altın bir iç jantın içindeki mühründe 32 karakter kodun birleştiği görülüyor.

Quip: Belgesel hazırlamaya yarayan Quip’in logosu aşikar bir şekilde Q ama aynı zamanda bir parça kağıda da yazmakta olan bir kalem şeklinde.

Microsoft Xna: Oyunları geliştirmeye yarayan bu aletin logosu, Xna’nın mors koduyla yazılmış halini içeriyor.

Ubuntu: Operasyon sisteminin logosu aslında 3 tane elele tutuşan insanın yukarıya doğru bakmasından oluşuyor.

Picasa: Google ın Picasa’sı resimleriniz için oyun konsepti olan bir uygulama. Casa İspanyolca’da ev demek ve logoda renkli kamera kadrajının içinde bir ev figürü yer alıyor.

Sun Microsystems: Sun Microsystems, 2010’da Oracle tarafından alındı ve basit logosu aldatıcı bir şekilde zekiceydi. Sadece U şeklinde olan bir öbek S’nin Sun olarak yazılmasıyla oluşmuş.

Claimair: Bu logo belli ki kağıt bir uçak. Ama görsel bir kelime oyunu da var. Siz havayoluna bir şikayet getirdiğinizde şirket size kağıt işinde yardım ediyor.

Rdio: Markanın logosu D ve O harflerinde iki yaygın müzikal nota sembolü olan tam nota ve dörtlüğü içeriyor.

Hotel Tonight: Bu logo hem bir yatak hem de değişik biçimli bir h harfi, nasıl bakıldığına göre değişir.

Just in Case: Markanın zekice logosu bir demet dokümanın kurdeleyle bağlanmış halini içeriyor.

Jelly: Twitter’ın kurucu ortağı Biz Stone’un Q&A app’i Jelly, şeklen aynen bir denizanasına benziyor. Ama aynı zamanda da bir beyin formunda.

Milyonlarca bilgisayarda buluna bu tuşun aslında çok basit bir anlamı var. Bu açma-kapatma düğmesi, tüm kodların oluştuğu ikili sayı sistemindeki 1 ve 0 sayılarından oluşuyor.

İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare. USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.

Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün kökleri ise Vikinglere dayanıyor.