BMW logosunun ne anlama geldiğini açıkladı

Facebook Places: Facebook’un şu an ölmüş durumda bulunan yer bildirimi uygulaması, Foursquare’e olan yanıtıydı. Kırmızı okun 4 numarasının üzerinde durduğuna dikkat edin, planlanmış hedefin bir göstergesi.

Just in Case: Markanın zekice logosu bir demet dokümanın kurdeleyle bağlanmış halini içeriyor.

İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare. USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.