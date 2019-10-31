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Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 31.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Fiat Chrysler ile Fransa'nın en büyük araç üreticisi ve Peugeot markasının sahibi PSA, 50 milyar dolar büyüklüğünde bir otomotiv devi ortaya çıkarıyor.

Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor

İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler ile Peugeot'nun sahibi Fransız PSA Grubu yüzde 50'şer hisse ile birleşme kararı aldıklarını duyurdu.

Bu birleşme sonucu 50 milyar dolar piyasa değeri ve 190 milyar dolar cirosu ile dünyanın dördüncü büyük otomotiv devi doğmuş olacak.

Birleşme görüşmeleriyle ilgili haberler üzerine Fiat Chrysler hisseleri dün yüzde 9 arttı.

Piyasada talebin azaldığı ve elektrikli otomobillere yatırımın arttığı bir dönemde iki şirketin birleşmesinin önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Merkezi Hollanda'da olacak şirketin 11 kişilik yönetim kurulu bulunacak. Bunun 6 üyesi Peugeot'dan, 5'i ise Fiat Chrysler'dan olacak. Fiat Chrysler'ın başkanı John Elkann yeni şirkette de aynı görevi sürdürecek.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Chrysler Peugeot Birleşme

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