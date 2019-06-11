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Fransa - Renault ve Fiat birleşme süreci henüz kapanmadı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.06.2019 14:05 | Son Güncelleme

Fransa Ulaştırma Bakanı Elizabeth Borne yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerle ilgili sürecin henüz kapanmadığını söyledi.

Fransa - Renault ve Fiat birleşme süreci henüz kapanmadı

Fransa Ulaştırma Bakanı Elizabeth Borne, Groupe Renault ve Fiat Chrysler Automobiles NV arasındaki birleşme görüşmeleri sona ermiş olmasına karşın, iki şirketin birleşmesi için hala bir şansları olduğunu söyledi.

Borne, yerel medyaya yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerle ilgili sürecin “henüz kapanmadığını” söyledi.

Borne’un açıklamaları, Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin’in görüşmelerden hala umutlu olduğu açıklamasının ardından gelirken, Darmanin iki şirket arasındaki görüşmelerin “gelecekte devam edebileceğini umduğunu” söylemişti. Fiat Chrysler, sürecin sonlanmasına sebep olarak Fransa’daki “politik durumları” göstermişti.

KAYNAK:DHA


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Fransa Ulaştırma Bakanı Elizabeth Borne Renault Fiat

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