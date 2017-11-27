Hükümetten cam filmiyle ilgili yeni açıklama

27 Kasım 2017 11:03
Hükümetten cam filmiyle ilgili yeni açıklama

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili bir af söz konusu olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24 yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bozdağ, ABD'deki Rıza Sarraf davasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Hukuki dayanaktan yoksun olan bu davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerekmektedir.''

OHAL KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Bekir Bozdağ, OHAL Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin ise ''Kurul Başkanımız açıklamasında bu ayın sonuna doğru ilk kararları çıkaracaklarını ifade ettiler. Kasım ayı sonu, aralık başı muhtemelen ilk kararlar verilmeye başlanacaktır'' dedi.

CAM FİLMİ YASAĞI

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili bir af söz konusu olmadığını söyledi.

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları46 yorum
  • 337 Oy
    SİZEDE OYYY YOK !!! SİZ BU MİLLETİ KERİZ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ ,YETER BE !!!!!
    CEVAP VER
  • 117 Oy
    @yusufakkoz_....2017 yıllardır keriz yerine koyuyorlar, yeni mi anladın?
    CEVAP VER
  • 61 Oy
    @yusufakkoz_2017 Açıklamalarına bakılırsa evet öyle zannediyorlar.
    CEVAP VER
  • 87 Oy
    4 BAKAN NİYE GÖREVDEN ALINDI 17 25 ARALIKTA HANGİ DELİLLE DELİLLER NE İDİ
    CEVAP VER
  • 71 Oy
    oylar kayıyorrrrrr akepe nereneye kayıyorsa artık
    CEVAP VER
  • 84 Oy
    Hükümet işi gücü bırakmış cam filmi ile uğraşıyor. Bunlara oy verenlerin alayının...
    CEVAP VER
  • 70 Oy
    Bİ CAM FİLMİ KONUSUNU 45 GÜNDÜR BİR ŞEKİLDE HALLADEMEYENLERDEN ÜLKE YÖNETİLMESİNİ İSTİYORUZ HALKA ÜLKEYE DOĞAYA NASIL ZARAR VERİRİZ DÜŞÜNCESİYLE HAREKET EDENLER
    CEVAP VER
  • 53 Oy
    siz de kullanmayın o zaman Bekir bey. benden üstün bir yanınız yok.
    CEVAP VER
  • 48 Oy
    Milli mesele oldu, zaten hazine de boş yeni cezalar gelsin ki biraz dolsun başka kaynak kalmadı...
    CEVAP VER
  • 45 Oy
    BİRDE CAM FİLMİ BAKANLIGI KURUN BARİ.. SIKTINIZ AMA
    CEVAP VER
  • 39 Oy
    15 yıldır turkiye sizin saçma sapan filmlerinizi izliyor
    CEVAP VER
  • 39 Oy
    son dakika son dakika!. milletin hiçbir derdinin olmadığı,dolar ve euro artışının milleti ırgalamadığı, dünyanın en yüksek akaryakıtını kullanan bu aziz milletin geçim derdinede formül bulunduğu bu ülkede, hükümetin dünyadan bi haber kendileri refah içinde yaşarken, milletin tek derdinin cam filmi olduğu kanaatine varmıştır. bakanlar ülkenin bu kadim sorununu çözmek için canla başla çalıştığı gerektiğinde yurt dışından destek alınacağı beklenmektedir.
    CEVAP VER
  • 35 Oy
    Camm filimiyle oyala uyutttt..geçir benzineeeee geçirrrr..
    CEVAP VER
  • 36 Oy
    evet yasaktı ama bir dönem serbest bırakan da sizin hükümetiniz oldu. önce serbest deyip vatandaşa film taktırdınız, sonra da yasak deyip söktürüyorsunuz. taktırması para, söktürmesi para, cezası para !!!
    CEVAP VER
  • 31 Oy
    Bunların hepsi strateji Bakanlar Olumsuz şeyler söyleyecek. Padişahımız aman pardon dilim sürçtü Cumhurbaşkanımız sonradan Af getirecek ve Halkın sempatisi artacak.. Aynı nakarat aynı nakarat....
    CEVAP VER
  • 34 Oy
    detaylı açıklama şöylede olabilirdi. size kestiğimiz cam filmi yasağı cezalarının parasıyla kendi makam araçlarımıza cam filmi çektirdik. pardon !
    CEVAP VER
  • 31 Oy
    İnsanların akıllarıyla dalgamı geçiyorsunuz ???
    CEVAP VER
  • 31 Oy
    Cam filmini yılan hikayesine döndürüp milletin aklı ile dalga geçen AKP HÜKÜMETİNE oy vereceğimi beyan ederim... Herkesi da davet ediyorum, verin abi oylarınızı... Bu millet ancak düdüklenmekten anlıyor... Verelim oyumuzu, daha da düdüklesinler...
    CEVAP VER
  • 30 Oy
    Deli Dumrul köprüsü olduk.Haksız ceza yaz ve üstüne YAT. Tam akapeye yaraşır bir uygulama.
    CEVAP VER
  • 25 Oy
    saat uygulaması , cam filmi... Adamların kendileri algı operasyonu yapıp.. başkasının üzerine atıyorlar. Halkın %80'i memnun diyorlar kim Allah aşkına bu insanlar merak ediyorum...
    CEVAP VER
  • 23 Oy
    günaydın herkese özellikle yeni uykudan uyananlara güzelim ülkemizin dünyada otoriter iken mevcut getirdikleri hallere
    CEVAP VER
  • 20 Oy
    cumhurbaşkanımız reza zarrab olayı ülkemizi ilgilendiren bir konu değil demedi mi.. ülkemizi ilgilendirmeyen bir konuda neden amerikaya nota veriliyor, neden bakanlarımız ikide bir reza ile ilgili açıklama yapıyor.. eğer gerçekten cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkemizi ilgilendirmiyorsa bakanlarımız mesailerini reza zarrab için harcamayı bırakıp ülkemiz için harcamaya başlayabilirler mi acaba.. sonuçta kendi ülkesinde bile idama mahkum edilmiş bir adam için bizim derde düşmemize gerek yok diye düşünüyorum... gerçekten reza konusu cumhurbaşkanımızın dediği gibiyse.. ülkemizi ilgilendirmiyorsa.
    CEVAP VER
  • 20 Oy
    Zaten öyle bir şey olcağını düşünmüyorduk ki vatadandaşı düşünmeyen hükümet oldunuz zaten hep kendi yandaşlarınızı zengin ettiniz.
    CEVAP VER
  • 19 Oy
    Bu nedir ya
    CEVAP VER
  • 18 Oy
    1-2 hafta hukuka aykırı yasak çıkar millete geçir cezaları sonra yasağı kaldır; kesilen cezalarıda iptal etme söz konusu değil de.! Yahu bunların yaş grubu ne? ülkemizi ve adaletimizi yönetenlere bakın hele siz. ? Ceza yiyen AKP li kardeşim bir destekte benden sana ... :))
    CEVAP VER
  • 17 Oy
    Bunlar para verir mi be :))
    CEVAP VER
  • 17 Oy
    Fetöş ü övmedimi bu adam
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    Eski zamanlarda İngiliz hükümeti, paralar suyunu çekince evinizdeki her pencere başına yıllık vergi kesiyormuş, bunlarınki de o işe benzedi.
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    devlete gelir lazım. kesilen ceza iptal olmaz. mahkemeye gitsen trafik cezası ile ilgili, devlet gelir kaybına uğrar diye haklı olduğun ceza konusunda bile mahkeme de get öde cezayı diyor.
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    bi sen kaldıydın hesap sormayan sende sor bakalım cevap gelirmi önce kendi yediğiniz naneleri sorgulayın
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    he işim yoktu delilleri getirini söylicem tabii canım orası türkiye ya istediğinizi sadace türkiyede yaparsınız oda neden baskıcı iktidar sizden olmayanları hapise tıkdığınız için
    CEVAP VER
  • 14 Oy
    Sn.Bozdağ bu söylediğinden reisin haberi varmı? sen ne dediğinin farkındamısın..
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    Bu Ak partiye bile bile göre göre her türlü yolsuzluğu haksızlığı oy verenlere Hakkım HARAM olsun diğer dünyada da iki elim yakanızda olacak, bu dünyada da inşallah bunların bire bir ailenizden birileri haksızlığa ugrasında bunlar tarafından ozman görürüm sizin vatan,reis sevdaınızı...
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    EKONOMİ NE ALEMDE BOŞVER FİLMİ.....SİZ BU FİLME BÖYLE TAKILIN 2019 DA ESAS FİLİM OLACAK ..FİLMİN ADI DA "SANDIKTAKİ FİLM"...
    CEVAP VER
  • 4 Oy
    sarraf için delil çokk.telefon tapelerini ne yapacaksınız.bakan ayaklarına yatıyordu.çanta içine paralar konuyordu.nasıl verileceği konuşuluyordu.onlar kanıt değilmi.
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    Sabah başka bir haberde süleyman (soylu) diyordu ki ''ceza kesilmeyecek.'' Bunların daha birbirinden haberi yok.
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    akapeyle hiç ilgisi yok zarrabın abd uydurmuş sıfırlanan aklanan paralar kol saatleri ayakkabı çikolata kutuları yatak odasında para kasaları çok olduğundan dolar sayma makineleri bacanakta kese kağıdı aile vakıflarına milyon dolarlık bağışlar hemde makbuzsuz hükümet tarafından başarılı hayır sever iş adamına verilen plaket ailece özel uçakla hacseferleri hepsi uydurma bunlar hep asılsız hah ha hah ha
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    Herzaman da halkın tepesine binilmez ki! Nato da çalışan yanlış yapmış, yok nato özür dilemiş. Özür le olmaz, Tazminat alacaksın, şu halkı da biraz rahat bırakacaksın.
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomotiv Haberleri
CANLI BORSA
HİSSELER GÜNCEL FİNANS VERİLERİ

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın