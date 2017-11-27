Hükümetten cam filmiyle ilgili yeni açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 24 yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bozdağ, ABD'deki Rıza Sarraf davasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



''ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Hukuki dayanaktan yoksun olan bu davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerekmektedir.''



OHAL KOMİSYONU ÇALIŞMALARI



Bekir Bozdağ, OHAL Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin ise ''Kurul Başkanımız açıklamasında bu ayın sonuna doğru ilk kararları çıkaracaklarını ifade ettiler. Kasım ayı sonu, aralık başı muhtemelen ilk kararlar verilmeye başlanacaktır'' dedi.



CAM FİLMİ YASAĞI



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, cam filmi yasağına uymayanlara verilen cezalarla ilgili bir af söz konusu olmadığını söyledi.