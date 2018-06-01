Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte fırsatçılar da harekete geçti. Binlerce aracı piyasadan toplayan fırsatçıların bu araçları 5 bin TL gibi ücretler ile otomotiv bayilerine sattıkları öne sürüldü.

Hükümet, ekonomiyi canladırmaya yönelik bir dizi teşvik sistemini devreye almıştı. Bunlardan biri de hurda araçlarla ilgiliydi. Düzenlemeye göre; 16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği veriliyor. Bu kapsamda 6 milyon araç var. Uygulama 2019 sonuna kadar geçerli olacak.



VERGİSİZ FİYATA

Yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor. Uygulama, hem otomotiv sektörüne hem de aracını değiştirmek isteyene katkı sağlıyor.