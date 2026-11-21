Adli para cezalarının ödeme süreçleri kolaylaşıyor. Adalet Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ortak çalışmasıyla ödeme işlemleri dijital ortama taşındı. Vatandaşlara kolaylık sağlayan uygulama Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda pilot olarak başlatıldı. Vatandaşlar, adli para cezalarını ödemek için adliye veya vergi dairesine gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Uygulamanın kısa sürede Türkiye genelindeki 81 ilde kullanıma açılması planlanıyor.

ULAŞIM VE ZAMAN KAYBININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Vatandaşlar, adli para cezalarını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden ödeyebilecek. Bunun için ana sayfadaki "Hızlı Ödemeler" bölümünden "Adli Para Cezası Ödemeleri" seçeneğine girilmesi yeterli olacak. Yeni uygulamayla özellikle adliye ve vergi dairelerine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YASAL ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞMEYECEK

Dijital ödeme kolaylığı, adli para cezalarına ilişkin mevcut yasal süreleri ve taksitlendirme koşullarını değiştirmeyecek. Mevzuata göre, mahkemece taksitlendirme kararı verilmeyen cezalarda hükümlüler, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay içinde cezanın üçte birini yatırmaları halinde kalan tutarı iki eşit taksitte ödeyebilecek.