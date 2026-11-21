Altın piyasasında son dönemde yaşanan yükselişin ardından ibre tersine döndü. Küresel ekonomideki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Fed'in faiz artırabileceği yönündeki beklentiler doların güç kazanmasına yol açarken, yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışlar da piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Güçlenen dolar ve değişen yatırımcı tercihleriyle birlikte altın fiyatlarında düşüş hız kazandı.

12 YILLIK SERİ SONA ERDİ

Yaşanan gerilemeyle ons altın 14 ayın en düşük seviyesine inerken, gram altının 12 yıldır devam eden kesintisiz yıllık yükseliş serisi de sona erdi.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Hafta sonu nedeniyle küresel piyasalarda işlemler kapalı olsa da altın yatırımcıları serbest piyasadaki son alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle gram, çeyrek ve cumhuriyet altınındaki son rakamlar merak konusu oldu.

21 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

21 Kasım Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlara ve doların küresel piyasalardaki hareketine bağlı olacak.

Yatırımcılar, faiz beklentileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda altındaki hareketliliği yakından izlemeyi sürdürüyor.