Altın piyasasında son dönemde yaşanan yükselişin ardından ibre tersine döndü. Küresel ekonomideki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.
Fed'in faiz artırabileceği yönündeki beklentiler doların güç kazanmasına yol açarken, yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışlar da piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Güçlenen dolar ve değişen yatırımcı tercihleriyle birlikte altın fiyatlarında düşüş hız kazandı.
Yaşanan gerilemeyle ons altın 14 ayın en düşük seviyesine inerken, gram altının 12 yıldır devam eden kesintisiz yıllık yükseliş serisi de sona erdi.
Hafta sonu nedeniyle küresel piyasalarda işlemler kapalı olsa da altın yatırımcıları serbest piyasadaki son alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle gram, çeyrek ve cumhuriyet altınındaki son rakamlar merak konusu oldu.
21 Kasım Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlara ve doların küresel piyasalardaki hareketine bağlı olacak.
Yatırımcılar, faiz beklentileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda altındaki hareketliliği yakından izlemeyi sürdürüyor.
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