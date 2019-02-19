Japon otomotiv devi Honda Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İngiltere North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, “Honda'nın İngiltere'deki fabrikasını kapatmasının nedeni Brexit değil. Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak” iddiasında bulundu.

Japonya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda'nın İngiltere'deki Swindon fabrikasını 2022'de kapatacağı yönündeki açıklamalar bugün tüm dünyada büyük gündem olmuştu. İngiliz haber kaynakları, fabrikadaki 3.500 çalışanın işten çıkarılmasının beklendiğini yazdı.

Honda'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, firmanın kapatma kararıyla ilgili olarak salı günü açıklama yapabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan North Swindon'un Milletvekili Justin Tomlinson, Türkiye’deki fabrikaya yönelik de çok önemli bir iddiada bulundu. Financial Times’te yer alan habere göre; North Swindon'un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson, Honda’nın İngiltere’deki fabrikayı kapatma karının Brexit ile ilgili olmadığını vurgulayarak, “Honda kararında netleşti. Honda’nın İngiltere’den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye’deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni

üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya’daki fabrikadan sağlanacak” dedi.