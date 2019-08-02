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Konuttan sonra otomotiv sektörü de kredi indirim bekliyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, satışların vergi indirimlerinin sona ermesiyle birlikte Temmuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 70'e yakın daralmasını beklediğini toparlanma için kredi faizlerinin yüzde 1.5'in altına inmesi gerektiğini belirtti.

Konuttan sonra otomotiv sektörü de kredi indirim bekliyor

Reuters'ın sorularına yazılı yanıt veren Şahsuvaroğlu, Temmuz'da pazarı 13,000-15,000 adet aralığında beklediklerini ifade ederek, "Satışların düşmesinin sebebi faizlerin yüksekliği... (geçmişte) aylık taşıt kredisi faizlerinin %1 mertebesinde olduğu dönemlerde pazarın sürekli büyüdüğünü gördük... yüzde 1.5-1.7'lere çıktığında ise her zaman pazar düşüşe geçmişti" dedi.

Şahsuvaroğlu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.1'e kadar yükselen taşıt kredisi faizinin ikinci çeyrekte yüzde 2.2-2.5 arasına indiğini, TCMB'nin geçen haftaki sert faiz indiriminin ardından bazı bankaların faizleri yüzde 1.70'lere doğru düşürdüğünü belirtti.

OYDER'in yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin devam edeceğini düşündüğünü belirten Şahsuvaroğlu, faizler yüzde 1.5'in altına indikten sonra pazarın yukarı yönlü bir seyir izleyebileceğini belirtti.

Türkiye otomotiv pazarı TL'nin sert değer kaybettiği, kredi maliyetlerinin hızla sıçradığı ve tüketici güveninin 10 yılın en düşük seviyelerine gerilediği geçen yıl sert geriledi.

İki yıl önce 1 milyon adete yakın olan otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıl Nisan ayından bu yana aralıksız olarak keskin şekilde daralıyor. Vergi indirimleri daralmanın gücünü bir miktar hafifletse de satışlar geçen yıl yüzde 35 daralarak 621,000 adete indi. Bu yılın ilk altı ayında ise satışlar yüzde 45 daralarak 195,000 adete düştü.

Daralmanın hız kesmesini sağlayan vergi indirimlerinin Haziran sonunda bitmesiyle birlikte pazarın küçülmeyi sürdürmesi bekleniyor. Bir başka sektör derneği olan distribütör şirketlerin temsilcisi ODD bu yıl pazarın 350,000-400,000 adete gerileyeceğini tahmin ediyor.

Yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin devam etmesini beklediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, kredi faizlerinde gerileme gerçekleşirse ve bankaların tüketicilerden gelen kredi taleplerini onaylamaları halinde satışların 400,000-450,000 adete toparlanabileceğini ifade etti. Ancak bankaların şu anda tüketicilere kredi onayında "önemli sorunlar" olduğuna dikkat çekti.

TÜKETİCİ FAİZDEN KAZANÇ SAĞLAMAK İSTİYOR

Otomotiv pazarında talebin tüketici güveninden ziyade kredi ve mevduat faizlerinin yüksekliğinden etkilendiğini kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunan Şahsuvaroğlu, "Tüketici faizlerden elde edeceği ekonomik kazancı düşünüyor... mevduat faizlerinden istifade etmek istiyor... şu anda önümüzdeki en büyük engellerden birisi de mevduat faiz oranlarının yüksekliği" dedi ve mevduat faizlerinin düşeceğini umduklarını ifade etti.

Şahsuvaroğlu son olarak satışların keskin gerilediği geçen bir yılda kapanan bayiler olduğuna dikkat çekerek, yetkili satıcıların kapanmaması ve istihdam kayıpları yaşanmaması için otomotiv pazarının 750,000-800,000 adetin altına gerilememesi gerektiğini ifade etti.

KAYNAK:REUTERS

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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuv vergi indirimi Faiz İndirimi

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