Erkoç, yazılı açıklamasında, sıfır otomobil alımında ÖTV indiriminin sona ermesini değerlendirdi.

Uygulamanın bitmesi sonrası, sıfır araç fiyatlarında matrahı 70 bin liraya kadar olan otomobillerde yüzde 11,54, 70 bin lira ile 120 bin lira arasındakilerde yüzde 11,11'lik artış beklendiğine işaret eden Erkoç, ikinci el araç fiyatlarında ise ilk etapta kayda değer bir artış beklenmemekle birlikte, yaz sonuna doğru tahmini yüzde 5-10 artış olmasını öngördüklerini bildirdi.

Erkoç, yüksek kredi faizlerinde herhangi bir gerileme olmadığı takdirde sıfır araç satışlarının azalacağına dikkati çekerek, ikinci el pazarının çok daha hareketli hale geleceğini kaydetti.

Otomotivde uygulanan vergi tasarruflarının, ülkenin bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, otomotiv sanayisini destekleyecek tedbirler alınması gerektiğini ve tedbirlerle sektörde bir kısım paydaşların geleceklerine destek olunurken, diğer paydaşların geleceklerinin tehlikeye atıldığının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.