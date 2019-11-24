Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar

Kasım ayında Renault Megane Sedan ve Renault Clio modellerine avantajlı kampanya fiyatları ve cazip finansman seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Ayrıca kampanya dahilinde, tüm Renault hafif ticari araçlar 50.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Araç almak için doğru zaman yaz ayları olarak düşünülse de kış aylarında düşen piyasa değeri ile uygun koşullu araç almak mümkün olabilir.

Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı kasım ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu.

HYUNDAI

2019 model sıfır Hyundai araçlara ait Kasım ayına özel nakit ve hurda indirimli kampanya satış fiyatları müşterilere sunuldu.

FORD

Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; Ford Fiesta ve Yeni Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 77.000 TL, 12 ay %01 faiz, Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, Ford Kuga, EcoSport ve Focus Trend X Benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları yetkili satıcılarında.

OPEL

Opel, Kasım ayında düzenlediği 120. yıla özel 120.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi kampanyasını müşterilerinin kullanımına sundu. 2019 yılı Kasım ayı boyunca başta Opel Astra HB, Opel Insignia ve Opel Combo olmak üzere tüm Opel modellerinde cazip teklifler bulunuyor.

TOYOTA

Toyota’nın benzinli ve hybrid otomobil modelleri, kasım ayı boyunca özel kampanya fiyatlarıyla Toyota Yetkili Satıcılarında müşterilerin beğenisine sunuluyor. Toyota modelleri Kasım ayı boyunca, sıfır zam ve %0,69 faizli finansman imkanıyla sahiplerini bekliyor. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli Toyota yıl sonu kampanyası kapsamında, Toyota C-HR ve Toyota Corolla modelleri 50.000 TL finansman tutarı, 36 ay vade ve %0,69 faiz oranıyla satışta.