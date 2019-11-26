Otomobil pazarı Ocak-Ekim döneminde daraldı

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ekim döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı ve toplam 13 milyon 330 bin 918 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 yılı Ocak-Ekim dönemi ‘Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi’ verisini paylaştı. Buna göre, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Ekim döneminde yüzde 0,1 azaldı ve 15 milyon 543 bin 453 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 15 milyon 566 bin 651 toplam adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre Ocak-Ekim döneminde yüzde 36,5 ile İzlanda, yüzde 10,3 ile İsveç ve yüzde 7,1 ile Finlandiya’da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 30,5, Romanya yüzde 16,2 ve Macaristan yüzde 10,4 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı Ekim ayında yüzde 5,9 arttı ve 1 milyon 427 bin 958 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 348 bin 690 toplam adet satış gerçekleşmişti. Ekim ayında yüzde 17,6 ile İzlanda, yüzde 12,1 ile Norveç ve yüzde 7,2 ile İngiltere’de düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 35,0, İsveç yüzde 25,3 ve İrlanda yüzde 20,6 oranlarıyla yer aldı.