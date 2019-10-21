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Otomotiv sektöründeki satışlar, faizsiz sistemle yükselişe geçti

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden olan otomotiv sektörü, faizsiz sistemle yapılan alımlarda yükselişe geçti. Eylül ayında Elbirliği Sistemi ile araç alımları Ağustos ayına göre yüzde 4,81 artış gösterdi.

Otomotiv sektöründeki satışlar, faizsiz sistemle yükselişe geçti

Ekonominin iki önemli ayağından biri olan otomotiv sektörü, satışlarda yaşanan durağanlığı Elbirliği Sistemi’yle kırdı ve Eylül ayında yapılan teslimat rakamları bir önceki aya göre yüzde 4,81 arttı. Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin otomotiv sektörüne bir yol açtığını ve sektörün büyümesine büyük katkı sunduğunu belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, konut sektöründe de başarıyla uygulanan Elbirliği Sistemi’nin otomotivde 1991 yılından bu yana en başarılı çözüm olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Üstün, Eminotomotiv ile sistemin, yılda ortalama 12 bin, bugüne kadar ise toplam 92 binin üzerinde kişiyi araç sahibi yaptığını ifade etti.

Uygun ödeme koşulları sunan Elbirliği Sistemi’nin araç almak isteyenlere istedikleri yerden ve faiz ödemeden, küçük birikimlere göre belirlenmiş taksitlerle araç sahibi yaptığını belirten Emin Üstün, sistemin orta kesime seslenebilme özelliğinin dikkat çeken en büyük başarısı olduğunu sözlerine ekledi.


SEKTÖRE AYLIK 80 MİLYONLUK KATKI

Emin Üstün şöyle konuştu: “Araç sahibi olmak isteyenlere faizsiz ödeme kolaylıkları sunan Elbirliği Sistemi, otomotiv sektörünün ihtiyacı olan hareketliliği sağlayabilecek ve satışları artırabilecek güçlü bir sistem. Bugün Eminotomotiv bünyesinde müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak ayda ortalama 1000’nin üzerinde kişiyi araç sahibi yapıyoruz. Otomotiv sektörüne de aylık yaklaşık 80 ile 100 milyon TL arasında bir katkı sağlıyoruz. Sistemin, Türkiye genelinde daha etkin sağlanmasıyla ekonomiye sağlanan katkıyı daha fazla artırmak ve daha çok kişiyi araç sahibi yapmak mümkün olabilir.”

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi otomotiv sektörü faiz

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