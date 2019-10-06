Türkiye'de otomotiv pazarının lideri Renault oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

YERİNİ KORUDU



Satışlarda eylül ayındaki artış dikkati çekerken, Türkiye’de de üretim yapan Renault, geçen yılı lider kapatmasının ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde de ilk sıradaki yerini az farkla korudu.

Ocak-Aralık 2018 döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan Renault, Ocak-Eylül 2019 döneminde ise toplam 42 bin 792 adetlik satış performansı gösterdi.

İKİNCİ SIRADA FİAT YER ALDI



Renault'ya yakın takibi sürdüren, Türkiye'de üretim yapan Fiat 42 bin 674 adetle ikinci ve Türkiye'de üretim yapma adına ilk adımı atan Volkswagen de 28 bin 807 adetle üçüncü oldu. Volkswagen'i, 26 bin 63 adetle Ford ve 16 bin 496 adetle de Toyota takip etti.

Markaların 2018 yılı hafif ticari hariç, sadece otomobil satışlarına bakıldığında, geçen yıl 76 bin 931 adet satış yapan Renault, açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Renault'yu, 49 bin 749 ile Volkswagen, 41 bin 668 ile Fiat, 32 bin 9 adetle Hyundai ve 30 bin 819 adetle de Toyota izledi.