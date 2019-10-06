FİNANS

Türkiye'de otomotiv pazarının lideri Renault oldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında 2018'i lider kapatan Renault, bu yılın 9 aylık döneminde de otomotiv pazarındaki konumunu korudu.

Türkiye'de otomotiv pazarının lideri Renault oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

YERİNİ KORUDU

Satışlarda eylül ayındaki artış dikkati çekerken, Türkiye’de de üretim yapan Renault, geçen yılı lider kapatmasının ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde de ilk sıradaki yerini az farkla korudu.

Ocak-Aralık 2018 döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan Renault, Ocak-Eylül 2019 döneminde ise toplam 42 bin 792 adetlik satış performansı gösterdi.

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İKİNCİ SIRADA FİAT YER ALDI

Renault'ya yakın takibi sürdüren, Türkiye'de üretim yapan Fiat 42 bin 674 adetle ikinci ve Türkiye'de üretim yapma adına ilk adımı atan Volkswagen de 28 bin 807 adetle üçüncü oldu. Volkswagen'i, 26 bin 63 adetle Ford ve 16 bin 496 adetle de Toyota takip etti.

Markaların 2018 yılı hafif ticari hariç, sadece otomobil satışlarına bakıldığında, geçen yıl 76 bin 931 adet satış yapan Renault, açık ara farkla ilk sırada yer aldı. Renault'yu, 49 bin 749 ile Volkswagen, 41 bin 668 ile Fiat, 32 bin 9 adetle Hyundai ve 30 bin 819 adetle de Toyota izledi.

Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında da Renault, yine 39 bin 975 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. 33 bin 103 ile Fiat ikinci, 23 bin 234 ile Volkswagen üçüncü ve 15 bin 872 adetle Toyota dördüncü oldu.

Söz konusu dönemde, sadece İnfiniti markasından satış gerçekleşemedi.

Ocak-Eylül 2019 döneminde hafif ticari araç segmentinin lideri ise 18 bin 351 adetlik satışla Ford oldu. Ford'u 9 bin 751 ile Fiat ve 5 bin 483 ile de Volkswagen izledi. Renault ise hafif ticaride 2 bin 817 adet satış yaparak altıncı sırada yer aldı.

Eylül sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 38,3, 1600-2000cc aralığında yüzde 44,4 ve 2000cc üstünde yüzde 33,2 azaldı. Söz konusu dönemde 128 elektrikli ve 7 bin 625 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38,15 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55,81'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,80'e ulaştı.

VERGİ ORANLARI DÜŞÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa, yüzde 61,9 pay ve 141 bin 629 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,2 pay ve 117 bin 104 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,45 pay ve 37 bin 638 adetle van ulaşırken, vanı, yüzde 12,41 pay ve 6 bin 540 adetle kamyonet, yüzde 8,47 pay ve 4 bin 461 adetle minibüs, yüzde 7,67 pay ve 4 bin 42 adetle de pick-up takip etti.

Kaynak: AA


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