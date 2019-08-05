FİNANS

Volkswagen'den Torbalı'ya yatırım daveti mektubuna yanıt

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun'un, Volkswagen'in olası Türkiye yatırımı için davet mektubuna yanıt geldi. Şirketin Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Andreas Tostmann, "Çeşitli alternatif lokasyonları, içsel ve dışsal teknik kriterleri ve stratejik bir bakış çerçevesi içinde incelemekteyiz. Karar alınır, alınmaz; teklifinize geri dönüş sağlayacağız" dedi.

Volkswagen'den Torbalı'ya yatırım daveti mektubuna yanıt

Volkswagen'in olası Türkiye yatırımı, son dönemde Alman ve Türk basınının haberleriyle gündeme gelirken, TTO Başkanı Abdulvahap Olgun'un Torbalı için davet mektubuna, şirketten yanıt geldi. Şirketin Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Andreas Tostmann, henüz değerlendirme aşamasında olduklarını belirttiği mektubunda, "Bizim için faydalı olduğunu düşündüğümüz bölgenizdeki yatırım olanakları ve bölgenizin durumuyla ilgili vermiş olduğunuz bilgi için de teşekkür ederiz. Şu an bulunduğumuz noktada çeşitli alternatif lokasyonları, içsel- dışsal teknik kriterleriyle ve stratejik bir bakış çerçevesi içinde incelemekteyiz. Karar alınır, alınmaz; sizin teklifinize geri dönüş sağlayacağız" dedi.

Geri dönüşün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten TTO Başkanı Olgun ise "Torbalı'nın yatırımlar için sahip olduğu potansiyeli her fırsatta dile getiriyoruz. Bu katkıyı arttırmak hem de ilçemizin potansiyelini daha çok duyurmak için çalışıyoruz" dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Türkiye yatırımı

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