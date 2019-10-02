Antalya 9 aylık dönemde 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya rekor sayıda turist ağırlamaya devam ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, turizmin başkenti Antalya, 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında 12 milyon 500 bin 803 turiste ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı döneminde ise 10 milyon 718 bin 334 turist geldiği ve yine geçen yıla göre yüzde 16,63’lük artış yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan kente, 2015 yılının 9 aylık döneminde 9 milyon 470 bin 263, 2016 yılında 4 milyon 960 bin 55, 2017 yılında ise 8 milyon 278 bin 989 turist gelmişti.

Milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada Ruslar yer aldı. Kente 9 aylık dönemde 4 milyon 752 bin 660 Rus turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,94’lük bir artış yaşandı. İkinci sırada ise 2 milyon 85 bin 83 turistle Almanya, üçüncü sırada 726 bin 602 turistle Ukrayna, dördüncü sırada ise 623 bin 501 turistle İngiltere yer aldı. Turizmin başkenti Antalya, Polonya’dan 487 bin 675, Hollanda’dan 368 bin 177, Romanya’dan 243 bin 665 ve Kazakistan’dan ise 224 bin 182 turisti ağırladı.