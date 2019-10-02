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Antalya 9 aylık dönemde 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı

TURİZM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,63’lük artış yaşanırken, gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada 4 milyon 752 bin 660 turist sayısıyla Ruslar yer aldı.

Antalya 9 aylık dönemde 12 milyon turisti ağırlayarak rekor kırdı

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya rekor sayıda turist ağırlamaya devam ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, turizmin başkenti Antalya, 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında 12 milyon 500 bin 803 turiste ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı döneminde ise 10 milyon 718 bin 334 turist geldiği ve yine geçen yıla göre yüzde 16,63’lük artış yaşandığı kaydedildi.

Öte yandan kente, 2015 yılının 9 aylık döneminde 9 milyon 470 bin 263, 2016 yılında 4 milyon 960 bin 55, 2017 yılında ise 8 milyon 278 bin 989 turist gelmişti.

Milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada Ruslar yer aldı. Kente 9 aylık dönemde 4 milyon 752 bin 660 Rus turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,94’lük bir artış yaşandı. İkinci sırada ise 2 milyon 85 bin 83 turistle Almanya, üçüncü sırada 726 bin 602 turistle Ukrayna, dördüncü sırada ise 623 bin 501 turistle İngiltere yer aldı. Turizmin başkenti Antalya, Polonya’dan 487 bin 675, Hollanda’dan 368 bin 177, Romanya’dan 243 bin 665 ve Kazakistan’dan ise 224 bin 182 turisti ağırladı.

Eylül ayı verilerine göre ise kente 2 milyon 172 bin 471 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 899 bin 104 turistin geldiği kaydedildi. Eylül ayında kente gelen turist sayısında ilk sırada, 887 bin 350 rakamıyla yine Ruslar yer aldı. Eylül ayında Almanya’dan 387 bin 259, Ukrayna’dan 129 bin 957, İngiltere’den 93 bin 57, Polonya’dan 87 bin 461, Hollanda’dan ise 47 bin 146 turist geldi.

KAYNAK:iHA

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turist antalya

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