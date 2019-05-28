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'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki

TURİZM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:15 | Son Güncelleme

ATSO 36. Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri) Meslek Komitesi üyesi Alp Özel, 9 günlük bayram tatilinde ‘Antalya’daki otellerde yer bulmakta zorlanırsınız’ gibi söylemlerin doğru olmadığını belirterek, yerli turistin kent merkezindeki otellerde çok daha ucuz ve kaliteli bir tatil geçirebileceğini kaydetti.

'Antalya'da bayramda yer kalmadı' söylemlerine tepki

Yaklaşan 9 günlük Ramazan bayramı tatilinde Antalya’daki otellerde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı yönündeki ifadeleri Alp Özel’den eleştiri geldi. 1400 üyesi bulunan 36. Meslek Komitesi adına konuşan Meclis Üyesi Alp Özel, grubunun kent merkezi ve yakın ilçelerle birlikte sektörün yüzde 80’ini oluşturduğunu dile getirdi. Özel, şehir merkezindeki oteller ve küçük işletmelerde doluluğun yüksek olmadığının altını çizdi.

'YER KALMADI DİYE BİR ŞEY YOK'

Antalya’ya gelecek yerli turistin her şey dahil sistemde kalması gerekmediğini ifade eden Özel, “Resort otellerde her şey dahil kişi başı yaklaşık 700-800 hatta 4 bin TL'ye çıkan fiyatlar var. Ortalaması 1000 lira. Şehir merkezindeki otellerin hizmetleriyle resort ortamındaki hizmetleri kıyaslamamız gerekiyor. Yer kalmadı diye bir şey yok. Şehir merkezi boş. Her şey dahil sisteme vereceğiniz para ile kent merkezinde çok daha düşük fiyata, istediğiniz yemeği yiyebilir, şehri gezebilir, dilediğiniz gibi uygun fiyata eğlenebilirsiniz.” dedi.

'YABANCILARLA DOLU'

Özel, doluluk oranının daha çok yabancı misafirleri ağırlayan beş yıldızlı oteller için geçerli olduğunu, onların zaten yerli turiste yüzde 10-15 bandında bir yer ayırdıklarını ifade etti. Yerli turiste çağrıda bulunan Özel, 5 bin kişilik kalabalık otelde hizmet alma yarışı içinde olacağınıza, butik otellerde rahatlığın ve aile ortamının yaşanabileceğine dikkat çekti.
Büyük otellerin dolu olmasının gündeme gelmesiyle yerli turistte 'Antalya'da otellerde yer kalmamış' gibi bir algıya neden olduğunu işaret eden Özel, " Yerli misafir Antalya'ya gitmeyelim, diyor. İllaki beş yıldızlı değil, üç yıldızlı otellerde yer var"dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya otel 9 günlük bayram tatili

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