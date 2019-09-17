Antalya'da turist sayısı 12 milyonu geçti

Antalya, 15 Eylül'e kadar 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı. Böylece, günlük ve aylık bazda gelen turist sayısında tüm zamanların rekorları kırılmış oldu. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci, Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-15 Eylül 2019 tarihlerinde kente gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artış yaşandı.

Deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, antik kentleriyle tarihe yolculuğa çıkaran, eşsiz koyları, mağaraları, kanyon ve şelaleleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

'Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül döneminde 11 milyon 636 bin 450 yabancı turisti ağırladı.



'HER PAZARDA BÜYÜME VAR'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Antalya'da güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Rusya, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere Antalya'nın turist potansiyelinin her pazarda büyüdüğüne dikkati çeken Atmaca, bu yıl kente Rusya'dan gelen yabancı turist sayısının 4 milyonu aştığını, bunu Avrupa pazarının izlediğini ifade etti.

Eylül ve ekim aylarında özellikle Rus turist bakımından otellerde doluluk yaşandığına dikkati çeken Atmaca, "Eylül ve ekim için Ruslardan ciddi talep var. Rus misafir sayısı daha da artacak. Avrupa pazarı da hareketlendi. Orta Doğu gayet hareketli, çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Antalya'da turizmde yüzde 17'lik artış yaşandı. Eylül de çok iyi geçiyor. Eylül sonuna kadar hemen hemen her yer dolu. İnşallah 16 milyon turist hedefimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.

'RUS TURİST DAHA DA ARTTI'



Sezona, Antalya'ya geçen sene gelen turist sayısını tüm pazarlarda yüzde 10 artırma hedefiyle başladıklarını belirten Atmaca, yakaladıkları bu hedefi yüzde 17'lere taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.