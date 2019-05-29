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Antalya mayısta rekor üstüne rekor kırdı, 3 milyon turiste ulaştı

TURİZM HABERLERİ  | 29.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

Antalya turizmi, mayıs ayında yeni rekorlara imza atıyor. 27 Mayıs itibarıyla kente gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Kent tarihinde ilk kez mayıs ayında 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Antalya mayısta rekor üstüne rekor kırdı, 3 milyon turiste ulaştı

Antalya turizmi, mayıs ayında yeni rekorlara imza atıyor. 27 Mayıs itibarıyla kente gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Kent tarihinde ilk kez mayıs ayında 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Dünyanın en çok yabancı turist misafir eden kentleri arasında üçüncü sırada yer alan Antalya, 2019 yılında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Sezonun ölü dönemi olarak nitelendirilen ocak-şubat-mart aylarında geçen yıllara göre yüzde 50'ye yakın artışlarla büyük başarı yakalayan kent turizmi nisan ayında 1 milyon rakamını aşarken, mayıs ayında ise üç rekora imza attı.

İLK REKOR 2 MİLYON

İlk rekor, bu yıl 9 Mayıs Perşembe itibarıyla kırıldı. Bu tarih itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısı ilk kez 2 milyonu aştı. Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı toplam rakamı 2 milyon 15 bin 704 kişi oldu.

İKİNCİ REKOR MAYIS GÜN REKORU

İkinci rekor ise 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. 25 Mayıs'ta kente 76 bin 739 turist geldi. Bu sayı ile mayıs ayı gün rekoru kırılmış oldu.

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İLK DEFA MAYISTA 3 MİLYON

Üçüncü rekor haberi ise 27 Mayıs Pazartesi günü geldi. Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı ilk defa mayıs ayı içinde 3 milyon rakamını aştı. 27 Mayıs itibarıyla toplam turist sayısı 3 milyon 53 bin 965 kişi oldu. Bu rakamın 2 milyon 992 bin 561'i Antalya Havalimanı'na, 61 bin 404'ü ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.

HEDEF 16 MİLYON

İki ana pazar Rusya ve Almanya ağırlıklı olmak üzere geçen yıl toplam turist sayısında 13 milyon 642 bin kişiyle tüm yılların rekorunun kırıldığı Antalya'da bu yılki hedef ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile turizm sektörü temsilcileri tarafından 16 milyon olarak açıklandı.

YÜZDE 19 ARTIŞ

1 Ocak- 27 Mayıs 2019 tarihleri itibarıyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 3 milyon 53 bin 965 olurken, artış oranı yüzde 19 oldu. Antalya'da, 2018 yılının aynı döneminde 2 milyon 562 bin, 2017'de 1 milyon 786 bin, 2016'da 1 milyon 416 bin, 2015'te 2 milyon 370 bin, 2014'te ise 2 milyon 636 bin turist ağırlanmıştı.

Mayıs ayı itibarıyl kente gelen günlük turist sayısı ortalaması ise 55 binin üzerinde gerçekleşti.

KAYNAK:DHA

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Antalya turizmi turist rekor

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