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Ara tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

TURİZM HABERLERİ  | 16.11.2019 10:33 | Son Güncelleme

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Ara tatil döneminde 50 bine yakın vatandaşımız tatile çıkıyor. Nisandaki ara tatil dönemi için de talepler var" dedi.

Ara tatil turizmcilerin yüzünü güldürdü

Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması öğrenciler kadar turizmcileri de memnun etti.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatil dolayısıyla hafta sonundan itibaren turizm bölgelerinde hareketlilik başladı. Turizmciler ilk kez hayata geçirilen bu uygulama "ölü sezon" olarak tabir edilen zaman diliminde otellerde yoğunluk yaşanmasına yol açtığı için durumdan memnun.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, ara tatil dolayısıyla otellerde cumadan itibaren girişlerin başladığını söyledi. Kasımın ikinci yarısıyla ilgili rezervasyonların genelde ara tatil kaynaklı olduğuna dikkati çeken Atmaca, "Ara tatil döneminde 50 bine yakın vatandaşımız tatile çıkıyor. Nisandaki ara tatil dönemi için de talepler var. Bizim hem Kültür ve Turizm Bakanlığından hem de Milli Eğitim Bakanlığından talebimiz bölgelere ayrılarak nisanın tamamına bu ara tatilin yayılması. Böylece halkımız daha fazla tatil yapılabilir. Tüketici daha ekonomik ve keyifli tatil imkanı bulur." diye konuştu.

Atmaca, özellikle ara tatilin nisana yayılmasının otellerin daha erken açılmasını ve sezonun önce başlamasını sağlayacağını vurguladı. Ara tatil uygulamasının ilk defa denendiğine, turizmciler olarak da kendilerinin bu durumu ilk kez yaşadıklarına işaret eden Atmaca, gelecek yıllarda ara tatil döneminde yerli turist sayının daha da artmasını beklediklerini bildirdi.

Atmaca, nisandaki ara tatille ilgili de hazırlıklara başladıklarını, erken rezervasyonların gelmeye başladığını söyledi.

"GELECEK YILLARDA DAHA FAZLA KATKI YAPACAKTIR"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da bölgelerindeki birçok otelin ara tatil dolayısıyla açık olduğunu, tatile gelecek aileleri beklediklerini dile getirdi.

Özellikle Muğla'ya yakın illerden yerli turistlerin yeni sistemdeki ilk tatillerini Marmaris ve çevresinde geçireceğini belirten Bülbüloğlu, "Tesislerimiz açık, ilk gelen misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Diğer ailelerin de gelmesini bekliyoruz. Özellikle yakın illerden gelenler olabilir. İlerleyen yıllarda ara tatillere vatandaşlarımız alışacaktır. Sistemin ilk tatili olduğu için yoğunluk çok fazla olmayabilir. Hem aileler hem de çocuklar ilk kez böyle bir tatil görecek. Gelecek yıllarda turizme ara tatilin daha çok katkı yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ARA TATL UYGULAMASI BÖLGESEL OLMALI"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da ara tatilin turizm hareketliliği açısından oldukça olumlu bulduklarını söyledi. Uygulamanın güzel bir başlangıç olduğuna değinen Özyurt, şunları kaydetti:

"Hem tatillerin bölünmesi hem de turistik tesislerin doluluk oranı açısından bu uygulamayı olumlu karşılıyoruz. İleride uygulama bölgesel olarak ele alınırsa daha da iyi olur. Avrupa ve dünyanın başka ülkelerinde ara tatiller bölgelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de bu uygulamaya doğru gidiliyor. Şu andaki ara tatilde de tatil günleri az ancak sıklaştırıldı. Bu çalışmayı ilerisi için olumlu bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz."

"YAZIN TATİL İMKANI BULAMAYANLARA FIRSAT OLDU"

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, bölgelerindeki kış döneminde de kapılarını açık tutan otellerde ara tatil dolayısıyla misafirlerini ağırlamaya başlandığını bildirdi.

Batı Akdeniz'de yazdan kalma günler yaşandığına değinen Uysal, "Fethiye ve çevresine tatile gelenler kasım ayı olmasına rağmen denize girip güneşlenme imkanı bulabiliyor. Ara tatil turizmcileri memnun etti. 12 ay açık kalan tesisler bu dönemde hareketlilik yaşayacak. Yazın tatil yapmayan ya da yapamayanlara da fırsat oldu. Sadece deniz, kum güneş değil tarih, doğa ve adrenalin tutkunlarını Fethiye’de ağırlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ara tatil turizm

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