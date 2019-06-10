Güney Ege'de yerli turist turizmciye bayram ettirdi

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Ramazan Bayramı nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin huzur içerisinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını belirten Civelek, "Muğla ve turistik ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu. Misafirlerimiz gönüllerince, huzur içerisinde bir bayram tatili geçirdi. Kentimize gelenler mutlu bir şekilde tatillerini yaparak ayrıldı." dedi. Bayram tatilinde hareketlilik bekledikleri için önceden her türlü önlemin alındığını vurgulayan Civelek, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı süresince ilimize dışarıdan çok sayıda araç giriş yaptı. Biz bunun önlemini de önceden aldık. Bayram öncesi ve bayram süresince trafik denetimlerimizi artırdık. Bu çalışmalar, tatilcilerin dönüş yolculuğunda da devam etti. Bölgemize ziyarete gelen misafirlerimizi mutlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaştırmak için çaba gösterdik. Bayram süresince tesislerimizdeki doluluğun artmasıyla işletmecilerimiz de moral kazandı. Tatil bitti ancak bölgemizde halen hareketlilik devam ediyor. Kentimizde ekim ayına kadar iç turizm yoğunluğu sürecek."

BODRUM DOLDU TAŞTI Yerli turistin en çok tercih ettiği ve yüz binlerce ziyaretçinin Ramazan Bayramı tatilini geçirdiği Bodrum'da ise misafirler gönüllerince tatil yapmanın keyfini çıkardı. Beyaz boyalı, mavi pencereli butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum, müzik dinletileri, konserler ve kültürel etkinlikleri ile misafirlerine unutulmaz bir bayram tatili yaşattı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, 2019 sezonuna ümitli başladıklarını, Bodrum'un Türk turizmi açısından çok cazip bir yer olduğu için de bayramı dolu dolu geçirdiklerini söyledi. Ziyaretçilerin ağırlıklı olarak 3-4 gün konaklamaları olduğunu vurgulayan Kavala, "Bodruma bayramda arka arkaya farklı insanlar geldi. 9 gecenin toplamında Bodrum Yarımadası'nda 700 bin civarında bir konaklamanın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da bayramda Bodrum'da toplam 1 milyona yakın turist ağırladıklarını bildirdi.