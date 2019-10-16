Turizmciler 2020'de yeni bir rekor bekliyor

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ekim ayına güzel bir başlangıç yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya Havalimanı verilerine göre, ayın 15 gününde kente gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla bir milyona yaklaştı. 1 Ocak-15 Ekim'de ise kente gelen turist sayısı 13 milyon 653 bin kişi oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 11 milyon 659 bin 218 yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın, bu yılın sonunda 16 milyon turist hedefine ulaşması bekleniyor. 2020 yılı için satışlara başlayan turizm sektörü, gelecek yıldan da son derece umutlu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, bu yılın turizm sezonu açısından son derece iyi geçtiğini, 2020 yılı için de satışların başladığını söyledi.

Turist sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Ayık, sezonun uzamaya yönelik bir eğilim gösterdiğini belirtti. Geçen yıla göre bu yıl ekim ayında da turist sayısının önemli ölçüde arttığını dile getiren Ayık, "Ekim ayı şu anda Antalya rakamları tarihi rekora gidiyor, yüzde 20'nin üzerinde artış var." dedi.