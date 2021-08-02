2 Ağustos 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Ons altın haftalardır 1812 ve 1792 bandında seyrediyor. Dolarda görülen düşüş ile gram altın haftayı 500 TL'nin altında kapattı ve 500'ün altında seviyelerde işlem görüyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...