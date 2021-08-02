2 Ağustos 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Ons altın haftalardır 1812 ve 1792 bandında seyrediyor. Dolarda görülen düşüş ile gram altın haftayı 500 TL'nin altında kapattı ve 500'ün altında seviyelerde işlem görüyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...
2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar bilezik 280,73 TL'den alınıyor, 280,89 TL'den satılıyor.
18 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
18 ayar bileziğin gram alış ve satış fiyatı anlık: 359,53-359,74
22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
22 ayar bilezik gram alışı 449,17 TL, satışı ise 449,43 TL.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Geçtiğimiz haftayı 491 TL'den kapatan gram altın anlık 492 TL'den işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR?
Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,27 değer kaybeden dolar, 8,46 seviyesinden işlem görüyor.
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