Dolarları bir bir sattılar! Son 1 yılda her şey değişti: Parasını katlamak isterken yüzde 38 kaybettiler

Geçtiğimiz yıl itibarıyla ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı sıkı para ve maliye politikası adımları yatırım getirilerini değiştirdi. Bu süreçte mevduat faizleri yükseliş gösterirken, dolarda reel getiriler düşmeye başladı.

DOLAR YATIRIMCISI ÜZGÜN

Milliyet'te yer alan haberde TÜİK verilerine göre, Temmuz’da yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Doların son 1 yılda getirisi ise yüzde 24 seviyelerinde kaldı. Enflasyona göre bakıldığında son 1 yılda dolar reel bazlı yüzde 38’e yakın kayıp yaşadı. Yani bu süreçte dolarda kalan yatırımcılar kaybetti.

TL MEVDUAT HESABINA GEÇİŞ ARTTI

Faiz artırımları sonrası TL’nin cazibesi arttı, TL mevduatlara uygulanan faiz oranları bu süreçte hızlı bir şekilde yükseldi. Bir ara yüzde 60 seviyelerini aşan TL mevduat faizleri şu anda ortalama yüzde 50-53 civarında seyrediyor. Bu süreçte vatandaşlar döviz payını azaltırken TL mevduat payını artırdı.

MEVDUAT YARIŞINDA İSTANBUL ZİRVEDE

Son 1 yıllık süreçte TL mevduatlar 3.5 trilyon lira artış gösterdi. İstanbul'da Türk lirası mevduat 2 trilyon 757 milyar liradan yüzde 59 yükselişle 4 trilyon 377 milyar liraya çıktı. Son 1 yılda TL mevduat payını en fazla artıran il Kastamonu oldu. Kastamonu’da TL mevduatlar 17 milyar TL artış gösterdi.