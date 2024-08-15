FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolarları bir bir sattılar! Son 1 yılda her şey değişti: Parasını katlamak isterken yüzde 38 kaybettiler

Dolarları bir bir sattılar! Son 1 yılda her şey değişti: Parasını katlamak isterken yüzde 38 kaybettiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 08:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre son 1 yılda faiz oranlarının yükselmesi ile yatırımcı dolar mevduatlarından vazgeçip TL mevduata yöneldi. Ancak bu süreçte parasını hem TL faizde hem de dolarda tutanlar reel kayıp yaşadılar. Bu kapsamda Türkiye genelinde en çok dolar satan 10 il de belli oldu. Yüzde 24,7 ile o şehrimiz birinciliği kaptı.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında attığı sıkı para ve maliye politikası adımları yatırım getirilerini değiştirdi. Bu süreçte mevduat faizleri yükseliş gösterirken, dolarda reel getiriler düşmeye başladı.

'Daha çok etkisi olacak...' Pür dikkat Eylül ayının gelişini takip ediyorlar! 'Daha çok etkisi olacak...' Pür dikkat Eylül ayının gelişini takip ediyorlar!

DOLAR YATIRIMCISI ÜZGÜN

Milliyet'te yer alan haberde TÜİK verilerine göre, Temmuz’da yıllık enflasyon yüzde 61,78 olarak gerçekleşti. Doların son 1 yılda getirisi ise yüzde 24 seviyelerinde kaldı. Enflasyona göre bakıldığında son 1 yılda dolar reel bazlı yüzde 38’e yakın kayıp yaşadı. Yani bu süreçte dolarda kalan yatırımcılar kaybetti.

TL MEVDUAT HESABINA GEÇİŞ ARTTI

Faiz artırımları sonrası TL’nin cazibesi arttı, TL mevduatlara uygulanan faiz oranları bu süreçte hızlı bir şekilde yükseldi. Bir ara yüzde 60 seviyelerini aşan TL mevduat faizleri şu anda ortalama yüzde 50-53 civarında seyrediyor. Bu süreçte vatandaşlar döviz payını azaltırken TL mevduat payını artırdı.

MEVDUAT YARIŞINDA İSTANBUL ZİRVEDE

Son 1 yıllık süreçte TL mevduatlar 3.5 trilyon lira artış gösterdi. İstanbul'da Türk lirası mevduat 2 trilyon 757 milyar liradan yüzde 59 yükselişle 4 trilyon 377 milyar liraya çıktı. Son 1 yılda TL mevduat payını en fazla artıran il Kastamonu oldu. Kastamonu’da TL mevduatlar 17 milyar TL artış gösterdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İŞTE EN ÇOK DOLAR SATAN 10 İL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı il bazındaki bankacılık rakamlarına göre Türkiye genelinde döviz mevduatı son 1 yılda yüzde 1.6 azaldı.

Döviz mevduatı en çok azalan il yüzde 24.7 ile Iğdır oldu.

Ankara yüzde 23,5

Kırşehir yüzde 22,4

Bartın’da döviz mevduatı yüzde 22,1

Anahtar Kelimeler:
dolar
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid! Atalanta'yı devirdiler, rekoru kırdılar...

Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid! Atalanta'yı devirdiler, rekoru kırdılar...

'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

Yeniden o rakama yaklaştı: Akaryakıta zam!

Yeniden o rakama yaklaştı: Akaryakıta zam!

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.