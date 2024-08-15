FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. 'Daha çok etkisi olacak...' Pür dikkat Eylül ayının gelişini takip ediyorlar! (Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira?)

'Daha çok etkisi olacak...' Pür dikkat Eylül ayının gelişini takip ediyorlar! (Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira?)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 07:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak ediyor. Kapalıçarşı güncel altın kuru fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası yeni günde sınırlı bir hareket sergiliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Uzmanlar ‘fiyatlamaya etkisi daha çok olacak’ diyerek anlattı.

Dün ABD TÜFE verisi sonuçlarını aldık. ABD’de TÜFE manşet enflasyonu 2021’den sonra ilk kez yüzde 3 seviyesinin altında yüzde 2,9 olarak açıklandı. Çekirdek tarafta gerileme ise beklentilere paralel olarak yüzde 3,2 açıklandı. Böylece ABD‘de TÜFE manşet enflasyonu 2021’den sonra ilk kez yüzde 3 seviyesinina altında kaldı. Gelen veri seti fiyat artış hızında yavaşlamanın devam ettiğini gösterirken, ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül ayında faiz indirim sürecine başlaması için uygun ortamın oluştuğunu destekledi.

iStock-1844253070

“FİYATLAMAYA DAHA ÇOK ETKİSİ OLACAK”

Bugün ise gözler açıklanacak haftalık işsizlik veri ve ABD perakende satışlar verisinde olacak. Son gelen ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin oldukça altında gerçekleşmiş, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesine çıkmıştı. Ekonominin kondisyonunda düşüşe işaret eden veriler, risk iştahının bozulmasına ve resesyon korkularının artmasına neden olmuştu.

Analistler piyasalar tarafından ABD ekonomisine dair endişelerin devam etmesinden dolayı, büyüme bazlı riskleri gösteren verilerin ön plana çıktığı bir dönem olduğunu düşündüklerini dile getiriyor. Ayrıca bugün açıklanacak ABD perakende satışlar ve haftalık istihdam verisi sonuçlarının, piyasa fiyatlamalarına etkisinin önceki dönemlere göre daha fazla olacağını ifade ediyorlar.

fgb

ALTIN FİYATLARINDA SAKİN SEYİR

ABD ÜFE verisinin beklenti altında kalması risk iştahını destekledi. Dün açıklanan ve manşet tarafta beklenti altında kalan TÜFE verisi sonrasında ise altın fiyatlarında sınırlı kar satışı görüldü. Altının ons fiyatı bu sabah 2.454 dolar seviyesinde bulunuyor.

iStock-1764439263

Yurt içinde gram altın fiyatı bu sabah 2.637 liradan değerlenirken, Cumhuriyet altını 18.316 TL ve çeyrek altın ise 4.501 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.651,31
2.651,67
% 6,46
07:58
Ons Altın / TL
82.366,36
82.397,62
% 119,13
08:13
Ons Altın / USD
2.452,09
2.452,58
% 4,50
08:13
Çeyrek Altın
4.242,09
4.335,49
% 10,57
07:58
Yarım Altın
8.457,66
8.670,97
% 21,13
07:58
Ziynet Altın
16.968,35
17.288,91
% 42,13
07:58
Cumhuriyet Altını
17.898,00
18.167,00
% 72,00
16:25

FAİZ İNDİRİMİ KESİN AMA KAÇ BAZ PUAN?

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Fed’in faiz indirimine kesin gözüyle baktığını ancak kaç baz puan indireceğine yönelik tartışmaların odak noktası olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta yaşanan kaosun dinmesi için bu verinin kritik olduğunun altını çizen Filiz Eryılmaz, beklentiye paralel gelmesini ‘resesyonist bir zemin’ oluşturmaması sebebi ile olumlu olarak yorumladı.

Eryılmaz, yumuşak iniş senaryosunun geçerli olduğunu dile getirdi ve gelen enflasyon verisi ile 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz indirimine gideceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

federal-reserve-interest-rate

TABLO DEĞİŞEBİLİR

Altın için ABD’den gelen her verinin kritik olduğunu belirten uzman isim gelen enflasyon verisi ile altında da seyrin pozitif olduğunu belirtti. Altının faiz indirimlerini erken fiyatlaması ile Eylül’deki faiz indirimini ‘sürpriz’ şekilde fiyatlamayacağını kaydetti. ABD tarafında belirsizliğin kaybolması ile altında ivmenin yukarı yönlü olacağını dile getirdi. Bugün de ABD’den yoğun veri akışı geleceğini söyleyen Eryılmaz, bu tablonun gelen veriler ile de değişebileceğine dikkat çekti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Altın
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid! Atalanta'yı devirdiler, rekoru kırdılar...

Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid! Atalanta'yı devirdiler, rekoru kırdılar...

'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

Yeniden o rakama yaklaştı: Akaryakıta zam!

Yeniden o rakama yaklaştı: Akaryakıta zam!

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

Emlakta yeni dönem için Bakanlık yazı gönderdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.