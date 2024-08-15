'Daha çok etkisi olacak...' Pür dikkat Eylül ayının gelişini takip ediyorlar! (Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira?)

Dün ABD TÜFE verisi sonuçlarını aldık. ABD’de TÜFE manşet enflasyonu 2021’den sonra ilk kez yüzde 3 seviyesinin altında yüzde 2,9 olarak açıklandı. Çekirdek tarafta gerileme ise beklentilere paralel olarak yüzde 3,2 açıklandı. Böylece ABD‘de TÜFE manşet enflasyonu 2021’den sonra ilk kez yüzde 3 seviyesinina altında kaldı. Gelen veri seti fiyat artış hızında yavaşlamanın devam ettiğini gösterirken, ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül ayında faiz indirim sürecine başlaması için uygun ortamın oluştuğunu destekledi.

“FİYATLAMAYA DAHA ÇOK ETKİSİ OLACAK”

Bugün ise gözler açıklanacak haftalık işsizlik veri ve ABD perakende satışlar verisinde olacak. Son gelen ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin oldukça altında gerçekleşmiş, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesine çıkmıştı. Ekonominin kondisyonunda düşüşe işaret eden veriler, risk iştahının bozulmasına ve resesyon korkularının artmasına neden olmuştu.

Analistler piyasalar tarafından ABD ekonomisine dair endişelerin devam etmesinden dolayı, büyüme bazlı riskleri gösteren verilerin ön plana çıktığı bir dönem olduğunu düşündüklerini dile getiriyor. Ayrıca bugün açıklanacak ABD perakende satışlar ve haftalık istihdam verisi sonuçlarının, piyasa fiyatlamalarına etkisinin önceki dönemlere göre daha fazla olacağını ifade ediyorlar.

ALTIN FİYATLARINDA SAKİN SEYİR

ABD ÜFE verisinin beklenti altında kalması risk iştahını destekledi. Dün açıklanan ve manşet tarafta beklenti altında kalan TÜFE verisi sonrasında ise altın fiyatlarında sınırlı kar satışı görüldü. Altının ons fiyatı bu sabah 2.454 dolar seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde gram altın fiyatı bu sabah 2.637 liradan değerlenirken, Cumhuriyet altını 18.316 TL ve çeyrek altın ise 4.501 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü Altın Alış Satış Değişim Saat Gram Altın 2.651,31 2.651,67 % 6,46 07:58 Ons Altın / TL 82.366,36 82.397,62 % 119,13 08:13 Ons Altın / USD 2.452,09 2.452,58 % 4,50 08:13 Çeyrek Altın 4.242,09 4.335,49 % 10,57 07:58 Yarım Altın 8.457,66 8.670,97 % 21,13 07:58 Ziynet Altın 16.968,35 17.288,91 % 42,13 07:58 Cumhuriyet Altını 17.898,00 18.167,00 % 72,00 16:25

FAİZ İNDİRİMİ KESİN AMA KAÇ BAZ PUAN?

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Fed’in faiz indirimine kesin gözüyle baktığını ancak kaç baz puan indireceğine yönelik tartışmaların odak noktası olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta yaşanan kaosun dinmesi için bu verinin kritik olduğunun altını çizen Filiz Eryılmaz, beklentiye paralel gelmesini ‘resesyonist bir zemin’ oluşturmaması sebebi ile olumlu olarak yorumladı.

Eryılmaz, yumuşak iniş senaryosunun geçerli olduğunu dile getirdi ve gelen enflasyon verisi ile 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz indirimine gideceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TABLO DEĞİŞEBİLİR

Altın için ABD’den gelen her verinin kritik olduğunu belirten uzman isim gelen enflasyon verisi ile altında da seyrin pozitif olduğunu belirtti. Altının faiz indirimlerini erken fiyatlaması ile Eylül’deki faiz indirimini ‘sürpriz’ şekilde fiyatlamayacağını kaydetti. ABD tarafında belirsizliğin kaybolması ile altında ivmenin yukarı yönlü olacağını dile getirdi. Bugün de ABD’den yoğun veri akışı geleceğini söyleyen Eryılmaz, bu tablonun gelen veriler ile de değişebileceğine dikkat çekti.