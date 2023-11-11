17 milyona emekli maaşı zammı rehberi! Memur, Bağkur, SSK emeklileri dikkat! 3 dönem için 3 ayrı hesap

Yaklaşık 17 milyon emekli 2024 yılının ilk zammının yapılacağı Ocak ayını bekliyor. Ocak’ta hem enflasyona göre artışlar hem de refah payı öngörülüyor. Bu arada taban maaşın artırılması da gündemde. Ancak milyonlarca kişi emekli zammı hesabı yaparken kök aylık detayına takılıyor.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, kafaları karıştıran kök maaş uygulaması ve zamlarla ilgili soruların cevapları şöyle:



