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17 milyona emekli maaşı zammı rehberi! Memur, Bağkur, SSK emeklileri dikkat! 3 dönem için 3 ayrı hesap

11.11.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Emekliye zam formülü için milyonların gözü ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi. Ocak ayına yaklaşırken ‘en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını arttırdı. Bu kapsamda Ocak’ta emekli maaşı zammı ile kök aylıkların artması beklenirken, bir artış da taban maaş ödemesinde bekleniyor. Peki emekliye zam hesaplaması nasıl yapılacak? İşte herkesin kafasını karıştıran emekli kök maaşı rehberi…

Yaklaşık 17 milyon emekli 2024 yılının ilk zammının yapılacağı Ocak ayını bekliyor. Ocak’ta hem enflasyona göre artışlar hem de refah payı öngörülüyor. Bu arada taban maaşın artırılması da gündemde. Ancak milyonlarca kişi emekli zammı hesabı yaparken kök aylık detayına takılıyor.

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Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, kafaları karıştıran kök maaş uygulaması ve zamlarla ilgili soruların cevapları şöyle:

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Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de emekli maaşlarını belirleyen en önemli parametre kişilerin çalışırken SGK'ya bildirilen kazançları. İlk işe giriş tarihinden son tarihe kadar tüm kazançlar hesaba katılarak emekli aylığı belirleniyor. Emekli aylıkları için üç ayrı hesap yapılıyor. 1999 öncesi için yüksek aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısı kullanılıyor. 1999 ile 20008 arasında aylık bağlama oranı düşüyor olsa da enflasyon oranları da güncelleme katsayısına katılıyor. 2008 sonrasında yine düşük aylık bağlama oranına karşın enflasyon oranı büyüme hızı gibi yeni güncellemeler devreye giriyor. Bu üç dönem için yapılan üç ayrı hesap toplanarak emekli aylığı belirleniyor. Çalışma hayatı boyunca asgari ücretten kazancı olan ya da yüksek maaş almasına rağmen SGK'ya asgari ücretten bildirilenlerin maaşları düşük oluyor. Yine 3600 günden kısmi emekli olanların da maaşları düşük oluyor.

Kimler yüksek emekli maaşı alıyor?

Kimler yüksek emekli maaşı alıyor?

Yüksek emekli maaşı alabilmek için çalışma hayatı boyunca asgari ücretin üzerinde brüt maaşı olmak gerekiyor. Çalışma hayatında SGK'ya bildirilen kazancı yüksek olanların emekli aylıkları da yüksek oluyor. Sadece belli bir dönem değil tüm çalışma hayatına bakıldığı için son birkaç yıl yüksek kazancın olması emekli aylığını yükseltmiyor. Birden fazla yerden sigortalı olmak ve kazanç bildirmek de emekli aylığını artırıyor.

Kök maaş nedir?

Kök maaş nedir?

Kök maaş emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteriyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor. O yüzden bankaya yatan para değil sizin için hesaplanan miktar emekli aylığınızı gösteriyor. Bunu e-devletten görmek mümkün. E-devlette net maaş yazan bölüm sizin kök maaşınızı gösteriyor. Buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor, ayrıca taban maaşa da tamamlanıyor.

Taban maaş nasıl uygulanıyor?

Taban maaş nasıl uygulanıyor?

Özellikle pandemi döneminde başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Hükümet en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Şu anda uygulanan taban maaş 7.500 TL. Kök maaşınız yani kazancınıza göre hesaplanan asıl emekli maaşınız bunun altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ile aylık taban maaşa tamamlanıyor. Yani çalışma hayatındaki primlerine göre kök maaşı 6.000 TL olarak hesaplanan bir emekliye 1.500 TL destek yapılarak 7.500 TL ödeniyor. Bu 1.500 TL bir aylık olarak değil bir sosyal destek olarak veriliyor.

Memur emeklisinde kök maaş var mı?

Memur emeklisinde kök maaş var mı?

Kök maaş uygulaması tüm emeklilerde var. Net maaş kazançlara göre hesaplanıyor ve bunun üzerine yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memur emeklileri de diğer emekliler gibi her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Bunun dışındaki aylıkları kök aylıklarını oluşturuyor. Taban maaş uygulaması ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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