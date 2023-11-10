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SON DAKİKA! Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu: SGK, Bağkur...

10.11.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesine yarından itibaren başlanacak. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri ise14 Kasım'da yapılacak.

SON DAKİKA! Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu: SGK, Bağkur...

Son dakika: Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesinin detayları belli oldu. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da Bağkur 14 Kasım'da yapılacak.

Ayrıntılar geliyor....

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