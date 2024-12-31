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2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 600 milyonluk büyük ikramiye için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranında... Online MPİ bilet sorgulama ve ikramiye sonuçları tam liste

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.12.2024 15:18
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2025 Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları heyecanı... Yeni yıla 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarıyla amorti ve büyük ikramiye sonuçları da açıklanacak. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını merak edenler, online Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfasını takip ediyor. Peki MPİ Yılbaşı çekilişi ve sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için bu 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık 2024 Salı (bugün) yapılacak. Online olarak veya bayilerden yılbaşı bileti satın alan vatandaşlar, ekran başına kilitlenecek. Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletine isabet edecek ikramiyeler için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve online Milli Piyango bilet sorgulama sayfasında olacak. Yılbaşı ikramiyesi amorti ne kadar? 2025 Yılbaşı Çekilişi Amorti kaç para, TL? soruna da yanıt arayan vatandaşlar, tüm detayları yakından takip ediyor. 2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL kazanan numaralar da belli olacak. Peki 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2025 MPİ Yılbaşı Çekilişiyle ilgili tüm detaylar anbean Mynet'te olacak...

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları için heyecanlı dakikalar, 31 Aralık Salı (bugün) saat 18.30'da başlayacak. Yılbaşı Büyük İkramiyesi için sonuçlar 23.30'a kadar devam edecek. Küçük ve ara ikramiyelerin ardından 600 bin TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise en son yapılacak.

2025 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU VE ONLINE BİLET SORUGULAMA EKRANI

2025 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU VE ONLINE BİLET SORUGULAMA EKRANI

Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş ile 2025 Milli Piyango Sonuçları belli olacak. Küçük ikramiyelerle başlayacak çekiliş, 2025'e girerken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile bitecek. Her yıl olduğu gibi 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi de canlı yayınlacak. Milli Piyango Sonuçları, 2025 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alacak. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebilecek.

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN - BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ BU YIL NE KADAR?

2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

HANGİ MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR KAZANDIRIR?

HANGİ MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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