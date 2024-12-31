2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 600 milyonluk büyük ikramiye için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranında... Online MPİ bilet sorgulama ve ikramiye sonuçları tam liste

2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için bu 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık 2024 Salı (bugün) yapılacak. Online olarak veya bayilerden yılbaşı bileti satın alan vatandaşlar, ekran başına kilitlenecek. Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletine isabet edecek ikramiyeler için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve online Milli Piyango bilet sorgulama sayfasında olacak. Yılbaşı ikramiyesi amorti ne kadar? 2025 Yılbaşı Çekilişi Amorti kaç para, TL? soruna da yanıt arayan vatandaşlar, tüm detayları yakından takip ediyor. 2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL kazanan numaralar da belli olacak. Peki 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2025 MPİ Yılbaşı Çekilişiyle ilgili tüm detaylar anbean Mynet'te olacak...