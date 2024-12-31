2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ne zaman saat kaçta? | 600 milyonluk büyük ikramiye için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranında... Online MPİ bilet sorgulama ve ikramiye sonuçları tam liste

2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye için bu 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık 2024 Salı (bugün) yapılacak. Online olarak veya bayilerden yılbaşı bileti satın alan vatandaşlar, ekran başına kilitlenecek. Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletine isabet edecek ikramiyeler için gözler Yılbaşı Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve online Milli Piyango bilet sorgulama sayfasında olacak. Yılbaşı ikramiyesi amorti ne kadar? 2025 Yılbaşı Çekilişi Amorti kaç para, TL? soruna da yanıt arayan vatandaşlar, tüm detayları yakından takip ediyor. 2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL kazanan numaralar da belli olacak. Peki 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2025 MPİ Yılbaşı Çekilişiyle ilgili tüm detaylar anbean Mynet'te olacak...
Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları için heyecanlı dakikalar, 31 Aralık Salı (bugün) saat 18.30'da başlayacak. Yılbaşı Büyük İkramiyesi için sonuçlar 23.30'a kadar devam edecek. Küçük ve ara ikramiyelerin ardından 600 bin TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise en son yapılacak.
Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş ile 2025 Milli Piyango Sonuçları belli olacak. Küçük ikramiyelerle başlayacak çekiliş, 2025'e girerken büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile bitecek. Her yıl olduğu gibi 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi de canlı yayınlacak. Milli Piyango Sonuçları, 2025 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alacak. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebilecek.
2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN - BİLET SORGULAMA EKRANI
2025 Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçlarıyla 600 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanında bu yıl 60 Milyon TL, 6 Milyon TL, 1,5 Milyon TL, 1 Milyon TL, 100 Bin TL, 50 Bin TL, 25 Bin TL, 10 Bin TL, 6 Bin TL, 4 Bin TL, 1,8 Bin TL, 1,2 Bin TL ve 600 TL kazanan numaralar ile amorti kazanan numaralar da belli olacak.
Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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