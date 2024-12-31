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MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI | Hangi numaraya hangi ikramiye çıktı? Kazanan numaralar bilet sorgulama ekranı: Çeyrek, yarım, tam... 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çıkan rakamlar (SIRALI TAM LİSTE)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.12.2024 17:19
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MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI için nefesler tutuldu. Evlisi, bekarı, yaşlısı, genci herkes MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayıma geçti. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye hayali kuranlar çeyrek, yarım ve tam bilet alarak, kazanan numaraları merak ediyor. Çekilişler tamamlandıkça büyük ikramiye, amorti, ve teselli ikramiye kazanan numaralar Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı'ndan takip edilecek. MPİ Online sıralı tam liste yakından takip edilecek. İşte, Milli Piyango 2025 sorgulama ekranı…

MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI | Hangi numaraya hangi ikramiye çıktı? Kazanan numaralar bilet sorgulama ekranı: Çeyrek, yarım, tam... 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çıkan rakamlar (SIRALI TAM LİSTE)

Milli piyango 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hangi numaralara, bilete çıktı? 2025 milli piyango çekilişinde 600 bin TL hangi numaralara çıktı? Yılbaşı özel çekilişinde hangi numara hangi ikramiyeyi kazandı? sorularına yanıt arayan herkes geri sayıma başladı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuranlar çeyrek, yarım ve tam milli piyango biletini alarak beklemeye geçti. Bugün noter huzurunda yapılacak Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'ni canlı yayında takip edecek olanlar, Milli Piyango 2025 Bilet Sorgulama Ekranı'ndan büyük ikramiye, amorti, ve teselli ikramiye kazanan numaraları öğrenecek. Milli Piyango sonuçları anbean mynet.com.tr'den anlık olarak güncellenecek. Peki Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır, yılbaşı özel çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...

MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | HANGİ BİLETE HANGİ İKRAMİYE ÇIKTI?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Saat 18,30'da noter huzurunda başlayacak olan yılbaşı özel çekilişi için artık dakikalar kaldı. Milli Piyango bileti alanlar için Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı anlık olarak Mynet'te yer alacak. Hangi Milli Piyango numarasına hangi ikramiye çıktı? sorusunun yanıtı için herkes, ekran başına kilitlendi. İnternet başına geçti.

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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde yer alan son dakika bilgilerine göre yılbaşı özel çekilişi saat 18:30'da başlayacak. Çekilişler tamamlandıkça Milli Piyango sorgulama işlemini mynet.com'dan yaparak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN | MPİ ONLINE SORGULAMA EKRANI

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? 2025 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

2025 yılı büyük ikramiye tutarı 600 bin TL olarak belirlendi. Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango Büyük İkramiyesi tam bilete çıkarsa 600 bin TL, yarım bilete çıkarsa 300 bin TL, çeyrek bilete çıkarsa 150 bin TL sahibini bulacak.

Diğer ikramiye tutarları ise şöyle:

Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi
Sın 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye
Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye
Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye
Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye
Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye

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Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle:

25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi amorti kazandıran numaralar, Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı çekilişi sonuçları ardından belli olacak. Milli Piyango 2025 Yılbaşı Çekilişi amorti kazandıran numaralar, 23:30 itibariyle açıklanmaya başlayacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK BİLET SORGULAMA

Yılbaşı özel çekilişi için çeyrek bilet sahibi vatandaşlar, Milli Piyango çeyrek bilet sorgulama yaparak ikramiye sorgulamalarını gerçekleştirebilecek.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YARIM BİLET SORGULAMA

Yarım bilet sahibi vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarım bilet sorgulama yaparak ikramiye sorgulamalarını gerçekleştirebilecek.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAM BİLET SORGULAMA

Tam bilet sahibi vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı tam bilet sorgulama yaparak ikramiye sorgulamalarını gerçekleştirebilecek.

Geri sayım başladı! Büyük ikramiye sahibini bulacak Geri sayım başladı! Büyük ikramiye sahibini bulacak
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Milli Piyango milli piyango sonuçları milli piyango sorgulama yılbaşı 2025
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