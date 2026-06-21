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Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı

Milyonlarca emekli Temmuzda belli olacak maaş zammına kilitlenmişken en düşük emekli maaşı için senaryolar da şekillenmeye başladı.

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı
Hande Dağ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak Temmuz zammı 3 Temmuz 2026 tarihinde TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Enflasyon tahmin ve beklentilerinin tutması halinde maaşlara yüzde 18 civarında bir zam bekleniyor. Ancak bu zammın kök maaşı 16 bin 250 TL'nin altında olan emeklilerin maaşını 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamadığı vurgulanıyor. Dolayısıyla bir sıfır zam riski olduğu belirtiliyor. Bu riski gören AK Parti'nin de en düşük emekli aylığını artırmak için hazırlıklara başladığı aktarıldı. İşte detaylar...

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Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı 1

A Haber'de yer alan habere göre; yüz binlerce emekli sıfır zam riskiyle karşı karşıya olurken AK Parti de o riski ortadan kaldırmak için kolları sıvadı.

Yılın ilk 5 aylık bölümünde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61 zammı cebine koyarken Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre enflasyonun haziranda yüzde 1,36 olması bekleniyor. Bu tahmin tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 18'i aşabilir. Fakat yüzde 18'lik zammın dahi kök maaşı 16 bin 250 TL altında olan emeklinin maaşını 20 bin TL olan en düşük emekli aylığının üzerine çıkartamadığı belirtildi.

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı 2

15 bin TL olan kök maaşın ek ödeme ile 18 bin 408 TL'ye, 16 bin TL olan maaşın 19 bin 635 TL'ye yükseldiği aktarıldı. Bunun da yüz binlerce emeklinin sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalması anlamına geldiği vurgulanırken sıfır zam riskini ortadan kaldırmak için AK Parti'nin düğmeye bastığı kaydedildi. Hazırlanan yasa teklifi için formüllerin hesaplanmaya başladığı belirtildi.

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SENARYOLAR

20 bin TL olan en düşük emekli aylığının artırmak için üç farklı senaryonun masada olduğu aktarıldı. Yüzde 17 zam yapılması halinde maaşların 23 bin 400 TL olacağı, zam oranının yüzde 18 olarak uygulanması halinde en düşük emekli aylığının 23 bin 600 TL'ye, beklentiler aşılıp da yüzde 19 oranında zam yapılması durumunda da 23 bin 800 TL'ye yükseleceği belirtildi.

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı 4

Kök maaşı e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenmenin kolay olduğu vurgulanırken bunun için e-Devlet uygulamasına giriş yapıldığı, çalışma hayatım sekmesinden emekli sekmesine tıklandığı ve burada çıkan aylık tutarın kök maaşı işaret ettiği kaydedildi. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme de dahil edilerek maaşın hesaplanabileceği aktarıldı.

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı 5

Enflasyonun beklentilerde gerçekleşmesi yani yüzde 18 zam yapılması durumunda 25 bin TL olan bir emeklinin net zammının 4 bin 500 TL olacağı, ek ödeme ile birlikte cebine girecek toplam tutarın 30 bin 680 TL'ye çıkacağı kaydedildi. Maaşı 30 bin TL olan emekliye 36 bin 816 TL, 35 bin TL maaş alan emeklinin hesabına da 42 bin 952 TL yatacağı belirtildi.

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı AK Parti düğmeye bastı 6

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