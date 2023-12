'35 bin TL maaş veriyoruz, yine de bulamıyoruz' İş ilanlarının sayısı arttı! Neden başvurmadıklarını anlattılar '80 bin TL kazanıyorum'

"RESTORANDA ÇALIŞMAK HER ZAMAN ARTIDIR"

20 yıldır motokuryelik de yapan, Motorcular Birlik Beraberlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Dündar, "Böyle bir sıkıntı söz konusu. Bunun sebebi ağırlıkla esnaf kurye çalıştırılması. Süslü ilanlarla 60-70 bin ücret veriyoruz diyerek insanımızı kandırıyorlar. Çoğu insanımız da bu kadar para kazanacaksam kredi çekeyim 100-120 bin liraya motor alayım diyor. İşe başladığı zaman bakıyor ki, vergisidir, benzinidir, motosiklet bakım masraflarını gördüğü ve cebinde 20 bin lira kaldığı zaman, koşulları gördüğü zaman diyor ki sigortalı bir işte çalışsam daha çok kazanacaktım. Pandemi döneminde e-ticaret ciddi bir yükseliş yaşadı, kurye açığı oldu. Süslü ilanlarla çok kurye işe başlattılar, birçoğu işi bıraktı. Başlayanlar içinde avukat, sağlık personeli, öğretmenler biliyorum. İşin gerçek yüzünü görenler bırakıp kaçtı. Şu an uygulamalara geçiş çok var. Fakat başladıktan bir süre sonra iki üç ay sonra tekrar restoranlara dönmeye çalışıyorlar. Çünkü yağmurda bekleme yeri var, oturacak yeri var. Uygulamada da çalışsa fatura kesmek zorunda, kestiği zaman aynı giderler devam ediyor. Restoranda çalışmak her zaman artıdır, benim önerim her zaman sigortalı çalışmak, esnaf kurye olarak değil. Çünkü, Bağkur'u çoğu ödemiyor." dedi. (DHA)