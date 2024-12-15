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Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altında veriyorlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.12.2024 10:14
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Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü gündeme geldi. Esad rejiminin sona ermesinin ardından binlerce Suriyeli ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Bazı Suriyeliler, kentin farklı noktalarında kurulan oto pazarlarına akın ederek araçlarını satılığa çıkardı. Suriyelilerin ülkelerine dönebilmek adına araçlarını piyasanın altında vermesi de dikkat çekti.

Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altında veriyorlar

Suriye’de 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte binlerce Suriyeli dönüş yoluna koyuldu. Rejimin baskılarından kaçıp Türkiye’de farklı şehirlere yerleşen sığınmacılar, rejimin düşmesiyle birlikte dönüş yoluna geçti. Türkiye’de araç sahibi olan Suriyeliler, her bütçeye uygun aracın bulunduğu oto pazarlarını doldurdu. Araçlarını satılığa çıkaran Suriyeliler, araçlarını satarak ülkelerine geri dönmeyi planladıklarını belirtti.

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"SAVAŞ BİTTİ, AİLEMLE KARAR VERDİK, GİTMEK İÇİN ARACIMI SATMAYA GETİRDİM"

Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu bir kişi, "Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz" diye konuşurken, diğerleri ise, "Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailem ile karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim" diye konuştu.

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ARAÇLARINI PİYASANIN ALTINDA VERMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altında verdiği dikkat çekti. (İHA)

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