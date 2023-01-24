4B Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı almanın formülü: Yüzde 20'ye kadar yükseltmek mümkün... Son 1261 güne dikkat!

EYT yasası ile 2,2 milyondan fazla kişi emekli olmak için gün sayıyor. Kağıdı, kalemi, hesap makinesini elini alan milyonlarca EYT'li emekli maaşı hesaplama taleşına düşerken bir yandan da emeklilik aylığını artırmanın formüllerini aramaya başladı. Ancak bazı kişiler için emekli maaşını arttırmak mümkün.

Sabah'ta yer alan habere göre emekli aylığı prime esas kazanç, çalışma süresi, yıl içindeki zamlar, enflasyon verilerine göre değişiyor. İsteğe bağlı sigorta, Bağ- Kur yerine SSK'dan hem erken emeklilik hem de yüksek aylık imkânı veriyor. 2000 yılı öncesi Bağ-Kur'luların SGK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 15-20 civarında artıyor. Bağ-Kur'da kadınlar 7200, erkekler ise 9 bin gün prim ödemek zorunda olup, SGK'da ise 5 bin-7 bin 200 gün prim ödenerek emekli olunabiliyor. SGK'da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kur'da en az 5400 gün prim ödemesi halinde emeklilik hakkı bulunuyor.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İLE MAAŞLAR ARTABİLİR

Emeklilik için 25 yıl, 9 bin gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağ-Kur'lu kalan 3.5 yılı (1261 günü) prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olur. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilir. Emeklilikte aylığı artırmaya yönelik merak edilen kritik detaylar şöyle: