FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Almanya ve Bulgaristan'da çalışanlar Türkiye'den emekli olabilir mi? Yurtdışında çalışanlar nasıl emekli olur?

Almanya ve Bulgaristan'da çalışanlar Türkiye'den emekli olabilir mi? Yurtdışında çalışanlar nasıl emekli olur?

27.07.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatının bir dönemini Türkiye’de bir dönemini ise Almanya, Bulgaristan gibi ülkelerde geçirenler, Türkiye’den emekli olup olamayacağını merak ederken, bizler sizler için yurt dışında çalışanların nasıl emekli olabileceğini araştırdık.

Çalışma hayatını yurt dışında sürdüren pek çok kişi anavatanı olan Türkiye’den emekli olup olamayacağını araştırıyor. Tüm çalışma hayatınız boyunca ya da çalışma hayatınızın yalnızca bir döneminde yurt dışında olma durumunuza göre emeklilik şartı değişmektedir. İşte yurt dışında çalışanların nasıl emekli olacağına dair bilgiler…

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR NASIL EMEKLİ OLUR?

Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de emekli olmak için yurt dışı hizmet borçlanması yapmalıdırlar. Yurt dışında çalıştıkları süre için Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemesi yaparak hizmet sürelerini borçlanabilir ve Türkiye’de emekli olarak emekli maaşı alabilmektedirler. Almanya, KKTC, Kanada, Avusturya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, Kore, İtalya ve Tunus gibi ülkeler; sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdir. 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında; yurt dışı borçlanmaları geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilmektedir.
Yurtdışındaki çalışma ile Türkiye’de ödenen prim 5400 güne tamamlanması halinde 2021 yılı içinde 58 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ancak emekli aylığı bağlanması için yurtdışı çalışmanızı sonlandırmanız ve yurtdışında ikamete dayalı sosyal yardım veya sigorta yardımı almamanız gerekiyor.

TÜRKİYE’DE SİGORTA GİRİŞİ OLMAYANLAR NASIL EMEKLİ OLUR?

TÜRKİYE’DE SİGORTA GİRİŞİ OLMAYANLAR NASIL EMEKLİ OLUR?
1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, Türkiye’den de emekli olmak isteyen gurbetçiler Bağ-Kur üzerinden emekli olabiliyorlar. Başvurduğunuz tarihten geriye doğru Almanya’da çalıştığınız dönemleri borçlanabiliyorsunuz. Bağ-Kur statüsünden emekli olabilmeniz için 5400 iş günü borçlanmanız ve 62 yaşı doldurmanız gerekiyor.

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN TÜRKİYE’DEN EMEKLİ OLMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN TÜRKİYE’DEN EMEKLİ OLMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Yurt dışında çalışanların yurt dışı borçlanması ile Türkiye’de emekli olabilmeleri için istenen koşullar aşağıda verilmiştir:
Başvuru sahibinin yurt dışı borçlanma talebinin onaylanması gerekmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Aylık 5 bin TL maaşla çalışacak şoför bulamıyor

Aylık 5 bin TL maaşla çalışacak şoför bulamıyor

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.