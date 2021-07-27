Almanya ve Bulgaristan'da çalışanlar Türkiye'den emekli olabilir mi? Yurtdışında çalışanlar nasıl emekli olur?

Çalışma hayatını yurt dışında sürdüren pek çok kişi anavatanı olan Türkiye’den emekli olup olamayacağını araştırıyor. Tüm çalışma hayatınız boyunca ya da çalışma hayatınızın yalnızca bir döneminde yurt dışında olma durumunuza göre emeklilik şartı değişmektedir. İşte yurt dışında çalışanların nasıl emekli olacağına dair bilgiler…

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR NASIL EMEKLİ OLUR?

Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de emekli olmak için yurt dışı hizmet borçlanması yapmalıdırlar. Yurt dışında çalıştıkları süre için Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemesi yaparak hizmet sürelerini borçlanabilir ve Türkiye’de emekli olarak emekli maaşı alabilmektedirler. Almanya, KKTC, Kanada, Avusturya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Lüksemburg, Makedonya, Slovakya, Kore, İtalya ve Tunus gibi ülkeler; sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdir. 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında; yurt dışı borçlanmaları geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilmektedir.

Yurtdışındaki çalışma ile Türkiye’de ödenen prim 5400 güne tamamlanması halinde 2021 yılı içinde 58 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ancak emekli aylığı bağlanması için yurtdışı çalışmanızı sonlandırmanız ve yurtdışında ikamete dayalı sosyal yardım veya sigorta yardımı almamanız gerekiyor.

TÜRKİYE’DE SİGORTA GİRİŞİ OLMAYANLAR NASIL EMEKLİ OLUR? 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, Türkiye’den de emekli olmak isteyen gurbetçiler Bağ-Kur üzerinden emekli olabiliyorlar. Başvurduğunuz tarihten geriye doğru Almanya’da çalıştığınız dönemleri borçlanabiliyorsunuz. Bağ-Kur statüsünden emekli olabilmeniz için 5400 iş günü borçlanmanız ve 62 yaşı doldurmanız gerekiyor.

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN TÜRKİYE’DEN EMEKLİ OLMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR Yurt dışında çalışanların yurt dışı borçlanması ile Türkiye’de emekli olabilmeleri için istenen koşullar aşağıda verilmiştir: